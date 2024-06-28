Байден не вибуває з перегонів — речник кампанії Байдена Шустер

Офіційний представник передвиборної кампанії кандидата від демократів Джо Байдена Сет Шустер після дебатів між Байденом і Трампом заявив, що президент Байден “не вибуває” з виборчих перегонів 2024 року у США.

Про це пише The Hill.

Як пише видання, дебати викликали дискусії серед деяких демократів про те, чи не варто замінити кандидатуру Байдена на виборчих перегонах.

“"Звичайно, він не вибуває", — заявив речник кампанії Байдена Сет Шустер у текстовому повідомленні.

Сам президент відмахнувся від розмов про те, чи варто йому відступати після дебатів, пише The Hill.

"Ні. Важко дебатувати з брехуном. New York Times зазначила, що він збрехав 26 разів", — сказав Байден, маючи на увазі колишнього президента Трампа.

Як нагадує видання, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом у четвер ввечері. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.