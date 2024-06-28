67% американців, які спостерігали за президентськими дебатами між Джо Байденом і Дональдом Трампом, вважають, що Трамп був переконливішим за Байдена й показав себе краще. До дебатів перевагу Трампа передбачали 55%.

Про це пише CNN, яке провело швидкі опитування після зустрічі кандидатів 27 червня.

67% респондентів сказали, що Трамп показав кращий результат під час дебатів, 33% — що Байден. До дебатів ті самі виборці вважали так: 55% передбачали, що Трамп покаже кращий результат, ніж Байден, а 45% були за Байдена.

У 2020 році, на попередній зустрічі цих же кандидатів, спостерігачі за дебатами вважали, що Байден перевершує Трампа в обох раундах.

81% опитаних 27 червня, які до того вже обрали, за кого голосуватимуть, стверджують, що дебати не вплинули на їхній вибір. Ще 14% сказали, що переглянули, але не змінили своєї думки. Лише 5% відповіли, що передумали.

Більшість (57%) також не впевнені в здатності Байдена керувати країною, тоді як 44% не впевнені щодо змоги Трампа.

Загалом серед спостерігачів за дебатами 48% сказали, що вони б проголосували лише за Трампа, 40% — лише за Байдена, 2% — розглядають обох кандидатів, 11% — ні за кого з них.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.