Байден: "Я той хлопець, який об'єднав 50 країн, щоб допомогти Україні"

Президент США Джо Байден в першому після дебатів інтерв'ю ABC News заявив, що він "той хлопець, який зупинив Путіна".

Такою була відповідь Байдена на запитання журналіста, чи зможе він ефективно працювати упродовж наступних чотирьох років.

"Я той хлопець, який згуртував НАТО. Ніхто не думав, що я можу його розширити. Я той хлопець, який зупинив Путіна. Ніхто не думав, що це може статися. Я той хлопець, який разом з AUKUS розробив південно-тихоокеанську ініціативу. Я той хлопець, який об'єднав 50 країн — не лише у Європі, а й за її межами, аби допомогти Україні", — стверджує Байден.

Журналіст перепитав, чи в нього достатньо розумових і фізичних здібностей, щоб керувати країною ще один термін.

"Я б не балотувався, якби не думав, що це так", — відповів президент США.

За його словами, він знову бере участь у президентських перегонах, оскільки вважає, що "найкраще розуміє, що потрібно зробити, щоб вивести країну на абсолютно новий рівень".

На питання, чи здатний він зараз перемогти Дональда Трампа, Байден відповів ствердно.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.