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Байден заявив, що тільки "Всемогутній Господь" може змусити його вийти з перегонів
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Байден заявив, що тільки "Всемогутній Господь" може змусити його вийти з перегонів

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Очільник США Джо Байден
Президент Джо Байден виступає перед прихильниками під час передвиборчого мітингу в середній школі Шермана 5 липня 2024 року в Медісоні, штат Вісконсин. . Getty Images/Scott Olson

Президент США Джо Байден в інтерв'ю ABC News заявив, що зніметься з передвиборчих перегонів, якщо "Всемогутній Господь зійде з неба і велить йому це зробити".

"Якби Господь Всемогутній зійшов і сказав: "Джо, виходь із перегонів", я б вийшов із перегонів. Господь Всемогутній не спускається", — відповів Байден на запитання журналіста, чи вийшов би Байден із виборів, якби група демократів попросила його про це.

Президент розповів, що останніми днями розмовляв із лідерами демократів у конгресі і ті порадили йому "залишатися в перегонах".

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.

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