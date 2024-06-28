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"Я знаю, що не говорю так зв’язно, як раніше": Байден прокоментував свій виступ на дебатах
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"Я знаю, що не говорю так зв’язно, як раніше": Байден прокоментував свій виступ на дебатах

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Джо Байден
Президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден йдуть зі сцени після виступу на передвиборчому мітингу у Північній Кароліні, п’ятниця, 28 червня 2024 року. AP Photo/Evan Vucci

Джо Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну.

Про це чинний президент США сказав під час передвиборного мітингу у Північній Кароліні, передає Reuters.

"Скажу очевидну річ: я знаю, що вже не молодий. Я знаю, що ходжу не так легко, як раніше, не говорю так зв’язно, як раніше, не веду дебати так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", — зазначив Байден.

Водночас він заявив, що націлений на перемогу, зокрема у Північній Кароліні.

"Я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Ставки занадто високі", — додав Байден.

До цього офіційний представник передвиборної кампанії Байдена Сет Шустер заявив, що президент чинний президент “не вибуває” з виборчих перегонів 2024 року у США.

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом у четвер ввечері. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

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