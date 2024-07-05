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168 бізнесменів і донорів демократів закликали Байдена знятися з виборів у США
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168 бізнесменів і донорів демократів закликали Байдена знятися з виборів у США

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Джо Байден летить у Вісконсин
Президент США Джо Байден піднімається на борт літака Air Force One під час передвиборчої поїздки до штату Вісконсин на об'єднаній базі Ендрюс, штат Меріленд, США, 5 липня 2024 року. REUTERS/Nathan Howard

Група зі 168 політичних донорів Демократичної партії США, громадських лідерів і керівників бізнесу 5 липня надіслала листа президенту Штатів Джо Байдену. Вони закликали Байдена припинити участь у виборах.

Про це ідеться в матеріалі The Washington Post, яке посилається на анонімне джерело в адміністрації Байдена.

"Ми з повагою закликаємо вас відмовитися від своєї кандидатури на переобрання заради нашої демократії та майбутнього нашої нації", — заявили підписанти.

WP додає, що лист Байдену продовжує набирати підписи після того, як його вже передали до Білого дому.

Хто підписав листа Байдену:

  • Крісті Волтон, мільярдерка, невістка засновника Walmart;
  • комісар Національної футбольної ліги США у відставці Пол Дж. Тальябу;
  • інвестор-мільярдер Майк Новограц;
  • екскерівник Google Нінг Мосбергер-Танг;
  • керуючий директор Warburg Pincus Харша Марті;
  • професор Гарвардської школи права Лоуренс Лессиг;
  • професор Нью-Йоркського університету і подкастер Скотт Галлоуей;
  • генеральний директор Weyco Group Том Флоршайм;
  • ексміністр оборони США Луїс Кальдера;
  • інвестор хедж-фонду Кевін Бреннан з Bridgewater Associates.
  • гендиректорка Forward Majority Вікі Хаусман — це група, яка підтримує Демократичну партію.

Лист був організований Leadership Now Project, групою, заснованою в 2018 році у відповідь на зростаючу стурбованість щодо загроз демократичним нормам. Він був доставлений кільком радникам Білого дому, сказала особа, знайома з цими зусиллями, яка говорила на умовах анонімності, щоб описати приватне спілкування.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Після дебатів у Демократичній партії з’явилися голоси за те, щоб Байден пішов у відставку і дозволив комусь іншому брати участь у вирішальних президентських виборах 5 листопада.

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