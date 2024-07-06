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7 липня із 7:00 до 15:00 в українців буде світло — Укренерго
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7 липня із 7:00 до 15:00 в українців буде світло — Укренерго

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В усіх областях України завтра, 7 липня, з 7:00 до 15:00 не буде обмежень споживання електрики. У решту годин діятимуть дві черги відключень одночасно.

Про це написала пресслужба НЕК "Укренерго".

Живлення об’єктів критичної інфраструктури, як і в усі попередні дні, обмежувати не будуть.

Зранку в "Укренерго" повідомили, що 6 липня з 10:00 до 15:00 погодинні відключення електроенергії не будуть застосовуватися по всій Україні. Потім відключення скасували ще на одну годину.

Нагадаємо, Укренерго повідомило, що з 9 по 24 липня в усіх областях України будуть змінені графіки відключень електрики. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане наприкінці місяця та в серпні.

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