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Укренерго: з 10 до 15 години відключень не буде
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Укренерго: з 10 до 15 години відключень не буде

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Укренерго: з 10 до 15 години відключень не буде
Укренерго: з 10 до 15 години відключень не буде. Getty Images

6 липня з 10:00 до 15:00 погодинні відключення електроенергії не будуть застосовуватися по всій Україні.

Про це повідомляє "Укренерго".

Причина — зниження споживання у вихідний та збільшення виробітки сонячних електростанцій.

Напередодні в "Укренерго" повідомили, що з 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень електрики. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.

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