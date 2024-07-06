Відключення скасували ще на годину — до 16:00 всі зі світлом — ДТЕК

За вказівкою "Укренерго" графіки відключень електроенергії не застосовуватимуться до 16:00.

Про це повідомили у ДТЕК.

Причини: зменшення споживання у вихідний день та збільшення виробітку сонячних електростанцій.

За вказівкою Укренерго 6 липня графіки відключень електроенергії не застосовуватимуться до 16:00. ДТЕК

Зранку в "Укренерго" повідомили, що 6 липня з 10:00 до 15:00 погодинні відключення електроенергії не будуть застосовуватися по всій Україні.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.