До кінця липня ситуація зі світлом в Україні буде важчою — Кудрицький

У наступні кілька тижнів і до кінця липня ситуація в енергосистемі України буде набагато важчою, ніж зараз. Більше відключень буде з 11:00 до 23:00. Це пов’язано з ремонтом на енергоблоках атомних електростанцій.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив в ефірі Суспільного мовлення.

"Треба готуватися до того, що десь місяць-півтора графіки будуть з нами, будуть присутніми у нашому житті. І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так — досить суттєвими", — сказав Кудрицький.

Графіки мають бути планові. Укренерго сподівається, що обленерго не перевищуватимуть ліміти електрики, щоби не застосовувати аварійні вимкнення. Від 17 червня енергетики тестуватимуть новий принцип застосування відключень, щоб відключення були рівномірними між регіонами.

За словами Кудрицького, на тривалість відключень і на величину дефіциту впливають три фактори:

традиційні літні ремонти АЕС;

величини імпорту;

погода, яка впливає на споживання.

Він також додав, що в українській енергетиці наразі є дві основні стратегічні критичні потреби:

відновити до опалювального сезону ті електростанції, які були пошкоджені російськими обстрілами, здебільшого ТЕС — тут має вистачити ресурсу від міжнародних партнерів;

побудувати нову генерацію. Тут треба розраховувати не стільки на публічні фонди, скільки на приватні інвестиції.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.