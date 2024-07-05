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Безвідсоткові кредити для українців на часи відключень — Зеленський про нові закони
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Безвідсоткові кредити для українців на часи відключень — Зеленський про нові закони

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Зеленський про пільгові та безготівкові кредити для стабільної енергетики
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю виданню Bloomberg. Скриншот з відео

В Україні вже розроблені зміни до законів та рішення Кабміну, що передбачають безвідсоткові кредити для громадян і дешеві кредити для бізнесів. Ідеться про підтримку в часи дефіциту електроенергії.

Про це президент України Володимир зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 5 липня.

Зеленський брав участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад України. За його словами, урядовці та представники органів центральної влади скоро детально представлять суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, громади, українські компанії в умовах жорстких дефіцитів електрики".

Він заявив, що вже напрацьовані зміни до законодавства, які незабаром будуть проголосовані. Також готові рішення уряду.

"Є нові кредитні програми – повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше", — додав глава держави.

Він не уточнив, на що саме передбачатимуться пільгові та безвідсоткові кредити.

Українська влада також веде перемовини з партнерами є Європи, аби збільшити обсяг імпорту електрики. Триває робота і щодо відновлення енергообʼєктів.

"Відповідальність за всі частини комплексного пакета рішень щодо енергетики буде персональною для всіх урядовців. І додаткові потреби громад обовʼязково повинні бути враховані", — підкреслив політик.

Третього липня Зеленський пообіцяв, що скоро уряд введе нові програми, які допоможуть громадянам на період енергодефіциту мати більш стабільний мобільний зв'язок.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане наприкінці місяця та в серпні.

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