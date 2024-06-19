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Із графіками відключень стане легше в серпні — Держенергонагляд
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Із графіками відключень стане легше в серпні — Держенергонагляд

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Коли графіки відключень будуть послаблені — очільник Держенергонагляду Слободян
Голова Держенергонагляду Руслан Слободян, 15 лютого 2024 року. Держенергонагляд

У серпні 2024 року в Україні очікують послаблення графіків відключень електроенергії, враховуючи завершення ремонту на деяких атомних енергоблоках та зменшення кількості об’єктів з гарантованим електропостачанням.

Про це в ефірі Суспільного заявив голова Державної інспекції енергетичного нагляду Руслан Слободян.

Посадовець нагадав, що Росія завдала серйозних руйнувань, а подекуди повністю знищила об’єкти маневрової генерації, що спричинило дефіцит електроенергії. Через це знадобилися відключення. Наступні півтора місяця з електропостачанням очікується складна ситуація.

Щоб забезпечити надійність роботи атомних електростанцій, зараз ідуть обов’язкові планові ремонти на енергоблоках. Атомна генерація забезпечує понад 50% потреб споживачів навіть після окупації Запорізької АЕС.

"Зараз тривають ремонтні роботи, розбудова децентралізованої генерації, аби додати потужності до енергосистеми та покрити дефіцит", — кажуть у Держенергонагляді.

Слободян також поінформував, що оновлення переліку споживачів з гарантованим електропостачанням планується завершити до 1 липня. Перелік об’єктів критичної інфраструктури з гарантованим електропостачанням пропонують розділити за сезонами – на літній та зимовий.

"Зараз до переліку включено серед іншого об’єкти, що надзвичайно важливі упродовж опалювального періоду, але влітку не працюють. Тому зараз їх доцільно виключити з переліку, а із настанням холодів повернути до нього. Пов’язано це з тим, що поруч з такими об’єктами до ліній електропередачі підключено багато інших споживачів, що можуть бути задіяні у графіках знеструмлень", – пояснив фахівець.

Десь вимикати і заживлювати операторам розподілу доводиться вручну. Зокрема, так само робили взимку 2022-2023 років, щоб досягти соціальної справедливості.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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