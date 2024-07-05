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Укренерго: з 9 по 24 липня в усіх областях змінять графіки відключень. У чому причина
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Укренерго: з 9 по 24 липня в усіх областях змінять графіки відключень. У чому причина

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Укренерго: з 9 по 24 липня в усіх областях змінять графіки відключень
Укренерго: з 9 по 24 липня в усіх областях змінять графіки відключень. Getty Images

З 9 по 24 липня в усіх областях будуть змінені графіки відключень електрики. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень. В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

Про це у п'ятницю, 5 липня, повідомили в "Укренерго".

Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області, пояснили енергетики.

"Такі виміри проводяться щороку  — взимку та влітку  — і дають можливість нам більш чітко прогнозувати режими роботи енергосистеми країни", — зазначили в"Укренерго".

Коли в областях не буде обмежень:

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру, орієнтовний графік режимних вимірів такий:

  • 9 липня: Дніпропетровська область;
  • 10 липня: м. Київ;
  • 11 липня: Київська, Хмельницька області;
  • 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
  • 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
  • 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
  • 19 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
  • 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
  • 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

Вимірювання не будуть застосовувати для тимчасово окупованих територій.

Для чого це потрібно

Як пояснили енергетики, завдяки таким вимірам Диспетчерський центр "Укренерго" зможе побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії.

"Ми зможемо визначити, скільки саме зараз, влітку, споживає кожна область без застосування обмежень, і скільки кожній області потрібно електроенергії для життєдіяльності", — зазначили у компанії.

Отримані результати враховують зміни у кількості населення та у розміщенні підприємств. Зазначається, що аналіз цих даних дозволить в подальшому забезпечити більш рівномірний та коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Крім того, енергетики зможуть отримати більш точні дані про те, як розвивати енергосистему, підвищуючи її стійкість до російських атак. Тобто, це дасть змогу більш точно визначити, де потрібно реалізувати проєкти з децентралізованої генерації в першу чергу і прорахувати оптимальні рішення для кожного регіону.

Як це будуть робити

Почергово у кожній області на один день повністю будуть зняті обмеження споживання.

Оскільки в системі є дефіцит енергії, спричинений масованими російськими атаками, одночасно в областях, де не проводяться виміри в конкретний день, обмеження споживання можуть бути дещо змінені.

"Більш конкретну інформацію щодо графіків відключень ви зможете отримати від обленерго у своєму регіоні. Але енергетики будуть робити все можливе, щоб споживачі не відчули додаткового дискомфорту через проведення вимірів", — пояснили у компанії.

У випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів перенесуть до стабілізації ситуації.

У п’ятницю, 5 липня, з 11:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати 2 черги графіків погодинних відключень, у решту годин доби — три черги. Імпорт електроенергії відбувається з п’яти країн.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.

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