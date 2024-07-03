НовиниВійнаВибори в СШАМобілізаціяВідключення світлаІсторіїЄСВідеоЗлочини РФРозслідуванняУкраїна і НАТОТОП РегіонівЄвро-2024ХарківщинаЗброяКорупція
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Наприкінці липня відключень електрики стане менше — член наглядової ради Укренерго Бойко
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАЕКОНОМІКАВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАПодіїЕкономікаЕнергосистемаВійна

Наприкінці липня відключень електрики стане менше — член наглядової ради Укренерго Бойко

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Наприкінці липня відключень електрики стане менше — член наглядової ради Укренерго Бойко
Наприкінці липня відключень електрики стане менше — член наглядової ради Укренерго Бойко. Суспільне Кропивницький

Зменшення обсягів відключень електрики прогнозується наприкінці липня, коли очікується вихід із ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі.

Про це в ефірі Суспільного розповів радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко.

"Ми очікуємо у кінці липня покращення ситуації, бо є низка очікувань щодо виходу з ремонтів обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури", — сказав Бойко.

При цьому, за його словами, дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із нинішньою ситуацією.

Бойко пояснив, що висока температура повітря призвела до більшого навантаження в системі і, відповідно, до значних обсягів обмежень.

"Енергетики, на основі аналізу сезонного навантаження в системі і очікуваних графіків відновлення генеруючого обладнання після російських атак, прогнозували, що червень та липень будуть найважчим в енергосистемі. На жаль, дива не сталося. Температура – ви самі бачите, яка. Це призвело до більшого навантаження в системі, а відповідно – до значних обмежень", — сказав Бойко.

3 липня обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень з 13:00 до кінця доби. До цього у всіх регіонах діяли 2 черги графіків погодинних відключень. Імпорт електрики відбувається з п’яти країн. Для зменшення енергодефіциту “Укренерго” залучає аварійну допомогу з ЄС.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.

Топ дня
12 інструкторів окупанта: хто тренує мобілізованих росіян — розслідування
12 інструкторів окупанта: хто тренує мобілізованих росіян — розслідування Важливо
Дніпро, війна
Росія обстріляла Дніпро – п'ятеро загиблих, США анонсували новий пакет допомоги на $2,3 млрд. 860 день війни. Онлайн Важливо
Breaking News
Коли будуть відключення світла 4 липня — повідомили в ДТЕК Важливо
Росіяни, які воюють в Україні з 2014-го, тепер тренують мобілізованих — розслідування
Росіяни, які воюють в Україні з 2014-го, тепер тренують мобілізованих — розслідування Ексклюзивно
Війська РФ вдарили ракетами та БпЛА по Дніпру. Загинули п'ять людей, 47 – поранені
Війська РФ вдарили ракетами та БпЛА по Дніпру. Загинули п'ять людей, 47 – поранені

Вибір редакції
"Гострі картузи" на Харківщині
"Приїхали, розклалися, пошукали цілі, уразили". Як воюють"Гострі картузи" на Харківщині
будівництво військового меморіального кладовища
"Пошани ми не отримали". Що відбувається з будівництвом Національного військового меморіального кладовища
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Графік відключення електрики на 3 липня
Як обленерго застосовуватимуть графіки відключень 3 липня, пояснили в Укренерго
енергетика
Обленерго 2 липня застосовують три черги графіків відключень світла — Укренерго
Кудрицький про відключення світла 1 липня
В Укренерго назвали 4 причини, чому відключення останніми днями стали довші
Електроенергія
2 липня по всій Україні одночасно будуть задіяні три черги вимкнень світла — "Укренерго"
На початок