Зменшення обсягів відключень електрики прогнозується наприкінці липня, коли очікується вихід із ремонтів генеруючого обладнання, що покращить ситуацію в енергосистемі.

Про це в ефірі Суспільного розповів радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК “Укренерго” Юрій Бойко.

"Ми очікуємо у кінці липня покращення ситуації, бо є низка очікувань щодо виходу з ремонтів обладнання, що виробляє електроенергію. Крім того, традиційно для нашого кліматичного регіону очікується зниження температури", — сказав Бойко.

При цьому, за його словами, дефіцит в енергосистемі хоч і залишиться, однак буде суттєво меншим порівняно із нинішньою ситуацією.

Бойко пояснив, що висока температура повітря призвела до більшого навантаження в системі і, відповідно, до значних обсягів обмежень.

"Енергетики, на основі аналізу сезонного навантаження в системі і очікуваних графіків відновлення генеруючого обладнання після російських атак, прогнозували, що червень та липень будуть найважчим в енергосистемі. На жаль, дива не сталося. Температура – ви самі бачите, яка. Це призвело до більшого навантаження в системі, а відповідно – до значних обмежень", — сказав Бойко.

3 липня обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень з 13:00 до кінця доби. До цього у всіх регіонах діяли 2 черги графіків погодинних відключень. Імпорт електрики відбувається з п’яти країн. Для зменшення енергодефіциту “Укренерго” залучає аварійну допомогу з ЄС.

Що відомо про відключення світла з травня 2024

Після кількох масованих обстрілів Росії по енергосистемі України "Укренерго" вимушене було запровадити контрольовані аварійні відключення світла в усіх регіонах України. Компанія ввела аварійні вимкнення з 14 травня, а з 16 — запровадила графіки відключень, довівши до всіх областей ліміт споживання.

З 29 травня відключення призупинили завдяки активній роботі сонячних електростанцій та збільшення обсягів виробництва атомних станцій після виходу з планового ремонту 2 блоків. Але голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що це лиш тимчасове покращення.

В Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі запровадили новий порядок графіків погодинних відключень електроенергії, який має забезпечити коротшу тривалість обмежень. До кінця липня ситуація зі світлом буде важчою, легше стане в серпні.