Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 00:00 "Укренерго" вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення електроенергії в усіх регіонах України.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Причина – значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання", — пояснили в "Укренерго".

Там додали, що завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності електрики будуть діяти протягом всієї доби.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України із застосуванням ударних дронів типу "шахед" і ракет. Вибухи лунали у Харкові, на Полтавщині, Запоріжжі, Івано-Франківську, Львівщині, Вінницькій та Київській області та столиці.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях.

У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

У Повітряних силах вказали, що загалом противник застосував 76 засобів повітряного нападу – 55 ракет та 21 ударний безпілотник. У результаті бойової роботи Силами оборони було знищено 59 повітряних цілей, зокрема, 39 ракет різних типів та 20 БПЛА типу "Shahed-131/136".

Попередні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.