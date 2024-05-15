В Україні вводять графіки відключень світла — "Укренерго"

З 16 травня по всій Україні для побутових споживачів та промисловості будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень електроенергії. Ліміти кожному регіону вже передали.

Про це повідомили в "Укренерго".

Сьогодні, 15 травня, "Укренерго" ввело з 19:25 до 22:00 контрольовані аварійні відключення для промисловості та побутових споживачів в усіх регіонах України.

І вже від завтра, 16 травня, з 00:00 та протягом доби в усій країні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження — графіки погодинних відключень (ГПВ). Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону — він рівномірний між областями.

Як пишуть в компанії, це допоможе зробити відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми безпечнішою.

Водночас живлення критичної інфраструктури не обмежується.

"Укренерго" радить шукати графіки свого регіону в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

"Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", — пояснили енергетики.