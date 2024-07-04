Вибори у США: Байден обіцяє залишатися "до кінця" — Reuters

Президент США Джо Байден під час телефонних розмов із штабом кампанії та зустрічей із законодавцями та губернаторами від Демократичної партії в середу, 3 липня, пообіцяв залишитися в президентських перегонах 2024 року.

Про це пише Reuters з посиланням на свої джерела.

Так, згідно з двома джерелами, Байден підключився до телефонної розмови зі стурбованими членами своєї передвиборчої команди та сказав їм, що він нікуди не збирається йти.

"Ніхто мене не виштовхує. Я не йду. Я в цих перегонах до кінця", — заявив Байден в окремому електронному повідомленні своєї кампанії.

Він закликав прихильників "вкласти кілька баксів", щоб допомогти перемогти його суперника-республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

У середу ввечері президент провів віртуальну та особисту зустріч з 24 губернаторами-демократами та мером Вашингтона, щоб запевнити їх, що він готовий виконувати роль прапороносця партії після невдалого виступу на дебатах.

Після цього лише троє губернаторів — лідери Нью-Йорка, Міннесоти та Меріленда — зустрілися з журналістами, пообіцявши підтримувати Байдена після, як вони назвали, чесної дискусії щодо його поганої роботи під час дебатів минулого тижня.

"Президент завжди прикривав наші спини. Ми будемо прикривати його спину також", — сказав губернатор штату Меріленд Вес Мур.

Губернатор Міннесоти Тім Уолз, голова Асоціації губернаторів-демократів, сказав, що виступ Байдена в четвер увечері на дебатах проти колишнього президента Трампа був поганим, але додав, що вважає, що Байден підходить для цієї посади.

Як відзначає агенція, у середу прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр на запитання, чи розглядає Байден варіант піти відповіла: “Абсолютно ні”.

Невдовзі після її виступу два національні опитування показали, що шанси Байдена проти Трампа, який під час дебатів висловив серію застарілих неправдивих висловлювань, погіршилися.

Так, опитування Wall Street Journal показало, що Трамп випереджає Байдена з відривом від 48% до 42%, піднявшись на один відсотковий пункт, тоді як опитування New York Times/Siena показало, що перевага Трампа над Байденом зросла на три пункти до 49%-43%.

Занепокоєння щодо віку та гостроти розуму Байдена виникло після дебатів із Трампом, під час яких президент бурмотів собі під ніс, час від часу втрачав хід думок і в якийсь момент говорив про перемогу над Medicare. Президент заявив, що втомився після двох закордонних поїздок, а Білий дім заявив, що він застудився.

Як пише Reuters, деякі з губернаторів, які зустрілися з Байденом у середу, можуть бути потенційними суперниками, якщо тиск на нього щодо того, щоб зійти з перегонів, посилиться, але багато з них також виступають від імені Байдена під час кампанії.

Губернатор Мічигану Гретхен Уітмер, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом, губернатор Іллінойсу Дж. Б. Прітцкер, губернатор Пенсільванії Джош Шапіро та губернатор Кентуккі Енді Бешир згадуються як можливі заміни Байдена.

Крім того, як потенційна заміна Байдена розглядається віцепрезидентка Камала Гарріс, відзначає агенція.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Після дебатів у Демократичній партії з’явилися голоси за те, щоб Байден пішов у відставку і дозволив комусь іншому брати участь у вирішальних президентських виборах 5 листопада.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.