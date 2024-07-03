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Віцепрезидентка США підтримала подальшу участь Байдена у президентських перегонах
Вибори у СШАДжо БайденСвітПолітика

Віцепрезидентка США підтримала подальшу участь Байдена у президентських перегонах

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Гарріс
Віцепрезидентка США Камала Гарріс. AP

Віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила на підтримку подальшої боротьби чинного глави Білого дому Джо Байдена у виборчих перегонах на тлі невдалих дебатів з республіканцем Дональдом Трампом.

Про це вона сказала журналістам, повідомляє CNN.

"Джо Байден – наш номінант (на виборах, – ред.). Ми перемогли Трампа один раз і переможемо його знову. Крапка", — сказала вона.

Коли у неї спитали, чи готова вона очолити країну в разі потреби – на тлі занепокоєнь у країні щодо стану здоров’я президента Байдена – Гарріс підкреслила: "Я пишаюся бути напарницею Джо Байдена на виборах".

Як свідчить опитування CNN, Камала Гарріс має більше шансів перемогти на листопадових президентських виборах, ніж президент Джо Байден.

Опитування також показує, що Гарріс у гіпотетичному протистоянні має майже однакову з Трампом підтримку виборців: 47% зареєстрованих виборців підтримують Трампа, 45% — Гарріс.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Після дебатів у Демократичній партії з’явилися голоси за те, щоб Байден пішов у відставку і дозволив комусь іншому брати участь у вирішальних президентських виборах 5 листопада.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

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