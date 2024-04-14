Низка найбільших медіа США закликали Байдена і Трампа провести дебати

Низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.

Про це повідомляє ABC News.

Крім ABC News, лист також підписали CBS News, CNN, NBCUniversal News Group, FOX News Media, а також The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision, NPR, PBS NewsHour та USA TODAY.

"З огляду на те, що контури загальних виборів президента США 2024 року вже чітко окреслилися, ми — національні новинні організації, що підписалися нижче, закликаємо ймовірних кандидатів у президенти публічно взяти на себе зобовʼязання взяти участь у загальних передвиборчих дебатах перед виборами, які відбудуться у листопаді", — йдеться у листі.

Як зазначає ABC News, цей "незвичайний крок" стався на тлі виборчого циклу, під час якого практика дебатів, як традиція американської передвиборчої кампанії, що склалася десятиліттями, зустріла невизначеність як з боку чинного президента США Джо Байдена, так і зі сторони експрезидента Дональда Трампа.

Зокрема видання нагадує, що Трамп, який пропустив усі чотири схвалені Національним комітетом Республіканської партії первинні виборчі дебати 2024 року та відмовився від одних із трьох своїх дебатів із Байденом у 2020 році, з ентузіазмом закликав чинного американського президента взяти участь у трьох загальних дебатах, запланованих на цю осінь.

"Трамп дуже чітко сказав: він готовий обговорювати Джо Байдена в будь-який час, будь-де та в будь-якому місці. Ми знову закликаємо Байдена взяти на себе зобов’язання вести дебати", – заявила прессекретарка Дональда Трампа Каролайн Лівітт.

Водночас у Байдена висловила занепокоєння організацією цих дебатів Комісією з президентських дебатів, сигналізуючи, що позапартійна група, яка спонсорує ці заходи з 1980-х років, не впевнена у своїй здатності організувати "чесні" дебати з Трампом.

Сам Байден здебільшого уникав публічних коментарів щодо участі в дебатах з Трампом. У березні відповідаючи на запитання журналістів, чи буде він брати участь у дебатах, він сказав: "Це залежить від того, як він (Трамп — ред.) поводитиметься".

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.