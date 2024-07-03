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NYT: Байден міркує, чи варто лишатися в перегонах. Білий дім заперечує
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NYT: Байден міркує, чи варто лишатися в перегонах. Білий дім заперечує

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Джо Байден, вибори в США, дебати
Президент США Джо Байден під час перших президентських дебатів з колишнім президентом США Дональдом Трампом в Атланті, штат Джорджія, США, у четвер, 27 червня 2024 року. Getty Images/Bloomberg/Eva Marie Uzcategui

Президент США і кандидат на наступний президентський термін Джо Байден сказав одному зі своєї команди, що зважує, чи продовжувати перегони на виборах. Водночас у Білому домі заперечили таку заяву Байдена.

Про це пише The New York Times.

NYT стверджує: "Байден сказав своєму ключовому союзнику, що він знає, що після катастрофічного виступу на дебатах минулого тижня не зможе врятувати свою кандидатуру, якщо найближчими днями не переконає громадськість, що він готовий до роботи".

Вирішальні для Байдена, як ідеться, — наступні кілька виступів, зокрема, заплановане на 5 липня інтерв'ю з ABC News та передвиборчі поїздки до Пенсильванії та Вісконсину.

"Він знає, що якщо у нього буде ще дві подібні події, то до кінця вихідних ми будемо в іншому місці", — прокоментував для видання союзник Байдена на умовах анонімності.

Як пише Bloomberg із посиланням на високопосадовця в Демократичній партії, десятки демократів розглядають можливість підписати листа з вимогою до Байдена відмовитися від участі у виборчих перегонах.

Разом із тим Ендрю Бейтс, речник Білого дому спростував нібито міркування Байдена про зняття своєї кандидатури. Бейтс назвав такі заяви "абсолютно неправдивим" і додав, що Білому дому не дали достатньо часу для відповіді.

Що говорили в США про зняття кандидатури Байдена

Як писало видання The Hill, демократи переважно негативно сприйняли виступ Байдена на дебатах з Трампом 27 червня. Деякі з яких визнали, що це викличе дискусії про те, чи слід замінити президента на чолі Демократичної партії до серпневого з'їзду.

Голос президента часто був захриплим, пізніше Білий дім пояснив це застудою. З часом Байден втрачав хід думок або намагався чітко висловити свою точку зору.

Флеш-опитування CNN, проведене серед глядачів дебатів, показало, що 67% опитаних сказали, що Трамп виграв дебати.

Джозеф Байден визнав, що його виступ на дебатах з Дональдом Трампом був не найкращим, однак заявив, що готовий до ще одного президентського терміну. Команда кандидата заявила, що Байден не вибуває з президентських перегонів.

Про дебати

У США 27 червня відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти республіканцем Дональдом Трампом та демократом Джо Байденом. Говорили про економіку, міграцію, заборону абортів і про війну в Україні та Секторі Гази. Телеканал CBS перевірив на правдивість заяви опонентів на дебатах – обоє говорили те, що не відповідало дійсності.

Майданчиком для дебатів обрали Аталанту — найбільше місто штату Джорджія. Це — один з "хитких" штатів — і Республіканці, й Демократи традиційно мають в ньому майже однакові шанси отримати більшість голосів, тож таким штатам кандидати приділяють особливу увагу.

Дебати тривали 90 хвилин без глядачів і нотаток, політики могли взяти з собою чистий блокнот і ручку. Також працювало правило вимкненого мікрофона для того, хто слухає відповідь опонента.

Після дебатів у Демократичній партії з’явилися голоси за те, щоб Байден пішов у відставку і дозволив комусь іншому брати участь у вирішальних президентських виборах 5 листопада.

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