Чи може Байден вийти з гонки. Експерт назвав два варіанти

Після перших дебатів кандидатів у президенти Сполучених Штатів демократа Джо Байдена і республіканця Дональда Трампа у Демократичній партії США заговорили про те, що Байден був непереконливим і йому слід зійти з виборчих перегонів.

Чи можливо на даному етапі замінити Байдена на іншого кандидата на президентських виборах Суспільному розповів директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

Відповідаючи на питання, чи реально зараз, після завершення праймеріз, замінити кандидата, Краєв сказав, що, з технічної точки зору, наразі є два варіанти, як це зробити. Один простіший і швидший, інший трохи більш маніпулятивний, але також можливий.

“Перше, це якщо перед самим Конгресом (з’їздом — ред.) партії кандидати відмовляться від посади, скажімо, або Байден, або Трамп, або обидва, і тоді вже під час самого Конгресу партії, відповідно, вийдуть нові кандидати, пройдуть внутрішні дебати, презентацію внутрішніх програм і проголосують представники кожної партії від кожного штату”, — зазначив експерт.

Тобто не буде повторних праймеріс, просто під час самого партійного з’їзду буде внутрішнє голосування, яке визначить, хто піде на вибори, пояснив він.

Другий варіант, за його словами, більш маніпулятивний.

“Це якщо їх призначать кандидатами, або одного з них призначать кандидатом, і він відмовиться уже постфактум, посилаючись на проблеми зі здоров'ям, особистий вибір, будь-що”, — сказав Краєв.

Тоді нового кандидата обиратиме як би це назвали в українських реаліях центральний комітет партії. Тобто це буде закрите голосування, коли просто партія скаже, що за таких кризових умов ось наш кандидат, давайте згуртуємось довкола нього. Тобто технічно це можливо, пояснив Краєв.

За його словами, з точки зору політичної це величезний ризик, тому що сформувати нову кампанію за такий коротий час, сформувати новий пул підтримки, пояснити, чому саме цей кандидат — фактично неможливо.

“Буквально менше ніж пів року для того, щоб показати, що так, нам варто голосувати за того хлопця чи ту дівчину і нам варто знайти сили на свою сторону затягнути незалежних. Але це той момент, коли риторика спроститься до одного аргумента: Він демократ. Тому давайте, демократи, голосуємо за демократа”, — сказав Краєв.

Він додав, що це буде максимальне спрощення наративу, максимальне спрощення аргументів.

“Так, такий варіант технічно можливий, але я не думаю, що для кожного партії він є пріоритетним. Бо, як я вже сказав, це доволі великі ризики”, — наголосив експерт.

“Настав час поговорити про відкритий з’їзд і нового кандидата від Демократичної партії” — прихильник Байдена

Як пишуть NBC News за підсумками дебатів, можливості для зміни президента обмежені. Якщо президент не вирішить піти з власної волі, то серед делегатів Національного з'їзду Демократичної партії, переважна більшість яких була обрана на основі їхньої обіцянки висунути Байдена, має відбутися бунт. Але саме про це думали деякі демократи в четвер увечері, відзначає медіа.

"Настав час поговорити про відкритий з'їзд і нового кандидата від демократів", — сказав законодавець-демократ, який був твердим прихильником Байдена.

“Серед цих демократів існує побоювання, що версія Байдена, яка з'явилася на дебатах і схожа на карикатуру, яку Трамп і його союзники зобразили як людину, не підготовлену до роботи, не зможе перемогти в листопаді”, — йдеться у статті.

При цьому навіть ті, хто виступає за кандидата на заміну Байдену, сумніваються, що партія зможе відсунути Байдена. Також вони не впевнені, який кандидат зможе отримати підтримку партії за його відсутності, і не знають, чи зможе заміна перемогти Трампа в листопаді. Як відзначив головний радник колишнього президента Барака Обами Девід Аксельрод, Байден не буде схильний виходити з перегонів, зазначивши, що "це людина з великою гордістю... яка вірить в себе".

Зазначається, що найбільше питання, яке демократам доведеться вирішити, якщо Байден вибуде із перегонів до з’їзду, полягає в тому, чи висунуть вони віцепрезидентку Камалу Гарріс, чиї рейтинги, як і у Байдена, занижені. Серед інших, кого згадували в четвер увечері, були Ньюсом, губернатор штату Мічиган Гретхен Вітмер і губернатор штату Іллінойс Дж. Б. Прітцкер.

Стратег від Демократичної партії, який має зв’язки з Капітолійським пагорбом, сказав, що законодавці не захочуть публічно закликати Байдена відмовитися від кампанії.

"Ніхто не хоче бути першим. Але зараз усі вивчають правила та процедури DNC", — сказав він.

"Хлопці, демократи повинні висунути когось іншого — поки не пізно", — написав у соцмережах Ендрю Янг, який балотувався проти пана Байдена за кандидатуру від Демократичної партії у 2020 році, до завершення дебатів, додавши хештег #swapJoeout.

"Це змусило мене плакати... Джо Байден, хороша людина і хороший президент, не має права балотуватися на переобрання" — прихильник Байдена, колумніст Фрідман

"Я дивився дебати Байдена і Трампа на самоті в номері Лісабонського готелю, і це змусило мене плакати. Я не можу пригадати більш карколомний момент у політиці американської президентської кампанії за своє життя — саме через те, що він виявив: Джо Байден, хороша людина і хороший президент, не має права балотуватися на переобрання. А Дональд Трамп, злий чоловік і дріб'язковий президент, нічого не навчився і нічого не забув", — написав після дебатів прихильник Байдена, колумніст Томас Фрідман.

За його словами, сім’я Байдена та політична команда повинні швидко зібратися та провести найважчу з усіх розмов із президентом. Щоб дати Америці якомога більше можливостей для стримування загрози Трампа в листопаді, президент повинен виступити і оголосити, що не буде балотуватися на переобрання, і звільняє всіх своїх делегатів на Національний з’їзд Демократичної партії, наголосив Фрідман.

Якщо віцепрезидентка Камала Гарріс хоче конкурувати, вона має це зробити, додав Фрідман. Але виборці, за його словами, заслуговують на відкритий процес пошуку кандидата в президенти від Демократичної партії, який зможе об’єднати не лише партію, а й країну, запропонувавши те, чого ніхто з учасників сцени в Атланті не зробив у четвер увечері: переконливий опис того, де зараз знаходиться світ, і переконливе бачення того, що Америка може і повинна зробити, щоб продовжувати керувати нею — морально, економічно та дипломатично.

Він нагадав, що подібна ситуація відбулася у 1968 році із Ліндоном Джонсоном.

“Немає сумніву, що демократи підуть на великий ризик цим раптовим кроком. Є історичний приклад, який не обов’язково є обнадійливим: у 1968 році суперечливий президент Ліндон Б. Джонсон вирішив більше не балотуватися в рік виборів. Кандидат на заміну від демократів Г'юберт Хамфрі був обраний партійними чиновниками та програв на виборах проти Річарда Ніксона”, — писав раніше Spiegel.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

Раніше, у березні, Дональд Трамп викликав президента США Джо Байдена на дебати перед виборами в листопаді, попри те, що раніше сам ухилявся від низки республіканських праймеріз.

14 квітня низка найбільших американських медіакомпаній надіслали листа Джо Байдену та Дональду Трампу, які є імовірними кандидатами на майбутніх президентських виборах Сполучених Штатів, із закликом провести дебати.