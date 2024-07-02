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У Пентагоні прокоментували можливість ударів американською зброєю по Криму
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У Пентагоні прокоментували можливість ударів американською зброєю по Криму

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У Пентагоні прокоментували можливість ударів американською зброєю по Криму
Речник Пентагону Патрік Райдер. AP

У Пентагоні заявили, що вважають прийнятним можливість ударів американською зброєю по Криму, оскільки Крим — це Україна.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Щодо зустрічного вогню через кордон і щодо ударів вглиб Росії, наша політика не змінилися. Далекобійна зброя, яку ми надаємо для України для того, щоб використовувати її для ударів по суверенній території України. Крим – це Україна".

Раніше Міністерство закордонних справ Росії викликало посолку США у Москві Лінн Трейсі та оголосило їй демарш через ракетну атаку по Севастополю 23 червня. У РФ заявили, що вважають Штати співучасниками та пообіцяли "заходи у відповідь".

21 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну — не лише ті, що знаходяться в регіоні поблизу Харкова.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

5 червня стало відомо, що ЗСУ вже використовували американську зброю для ударів по території Росії, після того, як США дозволили це робити.

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