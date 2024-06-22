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WP: дозвіл США на удари по Росії не стосується ключових аеродромів
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WP: дозвіл США на удари по Росії не стосується ключових аеродромів

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Український військовослужбовець перевіряє артилерійські боєприпаси в Харківській області, Україна, 17 червня 2024 року. Getty Images/Pablo Miranzo

Сполучені Штати дозволили Україні використовувати американську зброю для ударів по Росії на відстані до 100 км від кордону. Також дозвіл не поширюється на ключові аеродроми у Росії.

Про це пише The Washington Post з посиланням на українських чиновників.

За словами неназваного представника українського Міноборони, дозвіл ЗСУ завдавати ударів по військових об'єктах у Росії зброєю США "виразно змінило ситуацію", але "ні дальність, ні категорія зброї недостатні".

Американські чиновники, з якими поговорило видання WP, заперечують, що є таке обмеження, але не вони уточнили відстань, на яку дозволили українським військовим бити зброєю США.

"США погодилися дозволити Україні бити з наданої США зброї по Росії, туди, куди прибувають російські війська, намагаючись зайняти українську територію", — заявив представник Пентагону майор Чарлі Дітц.

Він додав, що Києву дозволено використовувати поставлені США системи ППО для завдання ударів по російських літаках, якщо ті збираються "відкрити вогонь українським повітряним простором".

Радник з національної безпеки Джейк Салліван своєю чергою заявив, що "йдеться не про географію, а про здоровий глузд", і Україні дозволено "завдати удару у відповідь силам, які завдають ударів по ній з-за кордону".

Проте, як пише видання WP, українські військові сумніваються, що вони мають "таку свободу дій, про яку говорять у Пентагоні та Білому домі".

21 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну — не лише ті, що знаходяться в регіоні поблизу Харкова.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

5 червня стало відомо, що ЗСУ вже використовували американську зброю для ударів по території Росії, після того, як США дозволили це робити.

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