США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну — не лише ті, що знаходяться в регіоні поблизу Харкова.

Про це сказав радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван PBS News.

Посадовець заявив, що угода з Україною про стрільбу з американської зброї по Росії поширюється на "всюди, де російські сили перетинають українсько-російський кордон, щоб спробувати захопити додаткову українську територію". Проте це має бути лише біля прикордоння, оскільки політика США щодо заборони ударів американською далекобійною зброєю вглиб Росії лишилася незмінною.

"Справа не в географії. Справа у здоровому глузді. Якщо росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній з-за кордону", — сказав Салліван.

Раніше у Білому домі офіційно підтвердили дозвіл для Сил оборони застосовувати американську зброю по території Росії поблизу Харківської області. Останніми днями Росія заявляла, що незабаром може перейти на Суми, яке також знаходиться поблизу російського кордону.

"Якщо це станеться, політика буде застосована і там", — сказав Салліван.

Відтоді українські війська використали американську зброю, щоб принаймні один раз завдати удару по Росії у Бєлгородській області, пише POLITICO. Але українські та інші європейські чиновники тиснули на США, щоб вони ще більше послабили свої обмеження, дозволяючи Україні завдавати ударів будь-де всередині Росії.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.