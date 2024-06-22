Можливість використовувати американську зброю для ураження російських сил не обмежена географією, а “лише здоровим глуздом”.

Про це під час візиту до Києва заявив заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс.

"Я лише нагадаю слова мого колеги Джейка Саллівана, який сказав таке: це не питання географії, це питання здорового глузду", — підкреслив Джон Басс.

Посадовець зауважив, що “зі зрозумілих причин” не вдаватиметься в оперативні подробиці щодо намірів стосовно українських ударів по цілях в Росії, щоб не дати їй можливість вжити контрзаходів.

"Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як притулок, з якого вона може безкарно здійснювати напади на українські сили", — сказав заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс.

Він також запевнив, що американське керівництво веде регулярний діалог, щоб підтримати Україну зброєю. Системи ППО нині є пріоритетом, відзначив чиновник.

"Очевидною потребою на цей момент є протиповітряна оборона, і саме тому ви бачили таке сильне, рішуче зобов'язання Сполучених Штатів та інших союзників і партнерів надати додаткові системи, додаткові перехоплювачі, щоб зменшити здатність Росії руйнувати цивільну інфраструктуру, знищити основні елементи електромережі, необхідної для підтримання світла і електропостачання в лікарнях та інших ключових об'єктах інфраструктури. Тому протиповітряна оборона, очевидно, є пріоритетом", — сказав Джон Басс.

5 червня стало відомо, що ЗСУ вже використовували американську зброю для ударів по території Росії, після того, як США дозволили це робити.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.