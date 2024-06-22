Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Це не питання географії, це питання здорового глузду", — Джон Басс про удари ЗСУ по Росії
СШАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯПодіїВійнаПолітика

"Це не питання географії, це питання здорового глузду", — Джон Басс про удари ЗСУ по Росії

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Джон Басс у Києві
В.о. заступника міністра США з політичних питань Джон Басс виступає з пресконференцією на Михайлівській площі в Києві, 21 червня 2024 року. Getty Images/Anatolii STEPANOV

Можливість використовувати американську зброю для ураження російських сил не обмежена географією, а “лише здоровим глуздом”.

Про це під час візиту до Києва заявив заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс.

"Я лише нагадаю слова мого колеги Джейка Саллівана, який сказав таке: це не питання географії, це питання здорового глузду", — підкреслив Джон Басс.

Посадовець зауважив, що “зі зрозумілих причин” не вдаватиметься в оперативні подробиці щодо намірів стосовно українських ударів по цілях в Росії, щоб не дати їй можливість вжити контрзаходів.

"Ми хочемо переконатися, що Росія не зможе використовувати свою територію як притулок, з якого вона може безкарно здійснювати напади на українські сили", — сказав заступник держсекретаря США з політичних питань Джон Басс.

Він також запевнив, що американське керівництво веде регулярний діалог, щоб підтримати Україну зброєю. Системи ППО нині є пріоритетом, відзначив чиновник.

"Очевидною потребою на цей момент є протиповітряна оборона, і саме тому ви бачили таке сильне, рішуче зобов'язання Сполучених Штатів та інших союзників і партнерів надати додаткові системи, додаткові перехоплювачі, щоб зменшити здатність Росії руйнувати цивільну інфраструктуру, знищити основні елементи електромережі, необхідної для підтримання світла і електропостачання в лікарнях та інших ключових об'єктах інфраструктури. Тому протиповітряна оборона, очевидно, є пріоритетом", — сказав Джон Басс.

5 червня стало відомо, що ЗСУ вже використовували американську зброю для ударів по території Росії, після того, як США дозволили це робити.

Що відомо про обмеження використання західної зброї по території РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю The Economist заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по території РФ західною зброєю. Його заклик підтримала низка країн: Франція, Польща, Фінляндія, Естонія, Німеччина, Литва, Чехія, Швеція, Велика Британія, Канада, а також Данія та Норвегія. Але проти цього виступили Італія та Бельгія.

Верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель 28 травня поінформував, що деякі країни Євросоюзу зняли обмеження на удари ЗСУ своєю зброєю, яку вони постачають Україні.

Топ дня
Краматорськ, Донбас
РФ ударила по енергетиці, переговори про вступ України в ЄС розпочнуться наступного тижня. 850 день війни. Онлайн Важливо
Обстріл Харкова
Обстріл Харкова та відключення світла у вечірні години. 851 день війни Онлайн
Харків, обстріл 22 червня
За червень Росія скинула на Україну вже понад 2400 КАБів — Зеленський
23 червня світло вимикатимуть тільки у вечірні години — Укренерго
На 23 червня прогнозують вимкнення електрики з 19:00 до 23:00 Важливо
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника
Інцидент з ексвійськовим та охороною нардепа Тищенка в Дніпрі: нацполіція Києва підтвердила участь свого співробітника

Вибір редакції
проукраїнський мітинг у Херсоні у березні 2022 року
Справа Барчуків: історія родини, яка провела 13 місяців в ув’язненні на окупованій частині Херсонщини
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Дізнайтесь більше
Наступ на Вовчанськ, український військовий
Росія перед травневим наступом на Харківщину на 90 тисяч солдатів — AP
Війна в Ізраїлі
США допоможуть Ізраїлю в разі повномасштабної війни з "Хезболлою"
США закривають візовий центр РФ — посол Антонов
США закривають візовий центр РФ — посол Антонов
Джо Байден під час виступу
США представили проєкт плану щодо обмеження інвестицій у китайські технології
На початок