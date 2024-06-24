Росія викликала посолку США через атаку на Севастополь

Міністерство закордонних справ Росії викликало посолку США у Москві Лінн Трейсі та оголосило їй демарш через ракетну атаку по Севастополю 23 червня. РФ вважає Штати співучасниками та обіцяє "заходи у відповідь".

Про це йдеться в заяві російського МЗС.

Міністерство наголосило, що США, які "ведуть проти Росії гібридну війну і фактично стали стороною конфлікту", оскільки постачають Україні сучасну зброю, зокрема ракети ATACMS. Ці снаряди з касетними бойовими частинами, як стверджують росіяни, ЗСУ використали в ударі по Севастополю напередодні.

"Причетність США до цього зловісного злочину жодних сумнівів не викликає. Вашингтон і його сателіти створили і виховали неонацистський режим у Києві, активно плекають і підтримують своїх українських маріонеток, ведуть їхніми руками війну проти Росії (...) Відповідь на цей злочин обов'язково буде", — ідеться в заяві російського відомства.

Які саме будуть заходи у відповідь, влада Росії не уточнила.

Що відомо про атаку на Севастополь 23 червня

Міноборони РФ заявило, що під час відбиття атаки в окупованому Севастополі 23 червня російські сили ППО знищили чотири американські ракети "ATACMS".

МЗС 24 червня повідомило, що загинули чотири людини, серед яких діти 2 і 9 років. По медичну допомогу звернулася 151 людина, з них госпіталізовано 82: 55 дорослих і 27 дітей.

Пізніше Міноборони Росії звинуватило Сполучені Штати у жертвах серед цивільного населення в Севастополі, враховуючи, що ATACMS є системою, наданою США, незважаючи на визнання того, що російський зенітний комплекс ППО спричинив відхилення ракети від траєкторії польоту та детонацію.

Українські військові не підтвердили і не спростували завдання ударів по Севастополю. У Військово-морських силах ЗСУ, коментуючи атаку, зазначили, що Сили оборони України не застосовують зброю для ударів по населенню чи цивільній інфраструктурі.