Україна вже завдає ударів американською зброєю по території Росії — AP

За останні кілька днів Збройні сили України вже використовували американську зброю для ударів по території Росії, після того, як США дозволили це робити.

Цю інформацію виданню Assosiated Press підтвердили американський сенатор-республіканець Майк Раундс та неназваний західний посадовець, які обізнані у цьому питанні.

Неназваний співрозмовник видання, який "не був уповноважений публічно коментувати це делікатне питання", не уточнив, де саме і якою американською зброєю було завдано ударів по території Росії.

Сенатор-республіканець Майк Раундс від Південної Дакоти і член комітету Сенату у справах Збройних сил також підтвердив удари американською зброєю по РФ, але не сказав, як він був проінформований.

Раніше четверо офіційних осіб США, які побажали залишитися анонімними, заявили, що президент Джо Байден дав Україні добро на використання американської зброї для удару всередині Росії з обмеженою метою захисту Харкова.

Згодом держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена дала Україні дозвіл бити по військових цілях в Росії з американської зброї.

Водночас Кірбі пояснив, що дозвіл обмежується Харківською областю, а також типами цілей, які Україна може вражати.

Пізніше Кірбі уточнив, що США можуть розширити дозвіл на використання Україною американської зброї для ударів по території Росії. Рішення залежатиме від ситуації на полі бою.