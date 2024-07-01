Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує подальші спільні кроки з європейськими партнерами й наступні місяці мають показати прогрес у наближенні до Євросоюзу.

Про це глава держави сказав під час свого звернення 1 липня за результатами нарад із міжнародниками із МЗС та Офісу президента.

За його словами, під час зустрічей він із посадовцями детально обговорив всі плани на липень.

"І цей місяць може принести Україні ще більше сили, зокрема в захисті неба та в наближенні реальної безпеки для нашої країни", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що також найближчими місяцями Україна має показати прогрес у наближенні вступу до ЄС.

"Це і процедура скринінгу, і підготовка умов майбутнього договору про приєднання України до ЄС. Будуть і нові двосторонні безпекові угоди з нашими партнерами", — розповів Зеленський.

Також, за словами глави держави, він вранці заслухав доповіді військових.

"Головком Сирський, начальник Генштабу Баргилевич. Про ключові фронтові напрямки, а це і Покровський, й інші на Донеччині, і Харківщина. Також обговорили деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України", — сказав він.

Початок перемовин

У Люксембурзі 25 червня розпочалася Міжурядова конференція, яка офіційно дає старт переговорам про вступ України в Європейський Союз. Після початку перемовин щодо вступу України в ЄС 25 червня розпочнеться двосторонній скринінг, що триватиме до кінця року. У 2025 році можна буде ухвалити рішення про наступні етапи вступу.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня в Люксембурзі.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

реформа Конституційного суду;

продовження судової реформи;

антикорупція, включно з призначенням керівника САП;

боротьба з відмиванням коштів;

втілення антиолігархічного закону;

узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;

зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.