Після початку перемовин щодо вступу України в ЄС 25 червня розпочнеться двосторонній скринінг, що триватиме до кінця року. У 2025 році можна буде ухвалити рішення про наступні етапи вступу.

Про це сказала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє кореспондентка Суспільного з Люксембурга.

Стефанішина зазначила: очікується, що й українська сторона, і бельгійське головування, і Європейська комісія виголосять свої вступні заяви, які охоплять майбутні рамки переговорів з обох сторін. Далі домовляться про наступні кроки після формального початку перемовин.

"Європейський Союз заявив, що буде з Україною стільки, скільки буде потрібно. І ось це перша реалізована обіцянка. Україна розпочинає процес вступу, коли на нашій території триває повномасштабна війна. Ми будемо продовжувати реформи, і український народ на 90% підтримує це, і це дає йому моральну силу продовжувати стояти", — зауважила українська урядовиця.

Україна та ЄС розпочнуть процес скринінгу на двосторонній основі, який триватиме щонайменше до кінця 2024 року, щоб бути готовими до визначення наступних розділів вступу до ЄС. "І незабаром, у 2025 році, ми будемо готові ухвалити перші рішення", — каже Стефанішина.

Стефанішина вважає, що Україна здатна завершити всі приготування до вступу, аби він відбувся до 2030 року.

"Ми маємо достатньо досвіду у збалансуванні різних діалогів між державами-членами, щоб досягти необхідних політичних рішень, які нам потрібні", — сказала вона.