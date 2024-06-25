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Україна узгоджує календар щодо наступних переговорів для вступу в ЄС — Стефанішина
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Україна узгоджує календар щодо наступних переговорів для вступу в ЄС — Стефанішина

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Ольга Стефанішина
Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на заході Acting for Survivors 15 червня 2023 року . Getty Images

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина поінформувала, що результатом міжурядової конференції між Україною та ЄС, яка відбулась сьогодні, став календар наступних заходів щодо вступу до економічно-політичного блоку.

Про це вона сказала у коментарі Суспільному.

"Після сьогоднішньої конференції ми вже узгоджуємо календар заходів щодо всіх 33 напрямків, які ми обговорюємо з ЄС. Зараз переговори по секторах тільки починаються", — сказала Стефанішина.

За її словами вже в липні цього року стартують наступні переговори українсько-європейських делегацій, які відбудуться в Європі.

Початок перемовин

У Люксембурзі 25 червня розпочалася Міжурядова конференція, яка офіційно дає старт переговорам про вступ України в Європейський Союз. Після початку перемовин щодо вступу України в ЄС 25 червня розпочнеться двосторонній скринінг, що триватиме до кінця року. У 2025 році можна буде ухвалити рішення про наступні етапи вступу.

14 червня посли Євросоюзу погодили переговорні рамки для перемовин про вступ до економічно-політичного блоку України та Молдови.

21 червня Рада Європейського Союзу підтвердила затверджений раніше на рівні послів ЄС мандат на переговори з Україною і Молдовою про вступ до економічно-політичного блоку, які розпочнуться 25 червня в Люксембурзі.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня 2022 року надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в країні проведуть низку важливих реформ. На думку комісії, Україна чітко продемонструвала прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала президентка Єврокомісії Урсула Фон Дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня 2023 року повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада 2023 року "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

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