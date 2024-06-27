Україна отримала транш у 1,9 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility — Мінфін

У межах програми Ukraine Facility держбюджет України отримав транш у 1,9 мільярда євро від Європейського Союзу.

Про це 27 червня повідомили у Міністерстві фінансів України.

Очільника відомства Сергій Марченко нагадав, що від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні майже 35 мільярдів євро прямої бюджетної допомоги.

"Ці кошти сприяли підтримці макроекономічної стабільності, а також дозволяють забезпечувати фінансування пріоритетних бюджетних потреб. ЄС є ключовим партнером України, який продовжує відігравати вирішальну роль у пришвидшенні нашої перемоги та зміцненні економічної стійкості країни", — сказав міністр.

У Мінфіні додали, що нещодавно Україна та ЄС підписали угоду загальним обсягом 27 млрд євро на 2024 – 2027 роки у межах інструменту Ukraine Facility. Наступні транші Україна отримуватиме щоквартально, за умови виконання індикаторів визначених у плані України.

Програма Ukraine Facility

1 лютого 2024 року лідери Євросоюзу на саміті ЄС у Брюсселі погодили чотирирічний пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро.

27 лютого Європейський парламент підтримав рішення щодо започаткування Ukraine Facility. Наступного дня Рада ЄС ухвалила започаткування інструменту Ukraine Facility загальним обсягом 50 мільярдів євро на 2024-27 роки.

Програма Ukraine Facility Європейського союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 2024-27 років. З цієї суми 39 мільярдів євро будуть спрямовані до держбюджету для посилення макрофінансової стабільності.

22 травня Україна та Євросоюз підписали рамкову угоду щодо фінансування в межах Ukraine Facility. Документ визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема, щодо управління та контролю використання коштів, а також спільних заходів для запобігання корупції.