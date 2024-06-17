Інформація про те, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке на Глобальному саміті миру, перевіряється.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Олександр Бевз в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, Ірак та Йорданія відображалися як підписанти документа під час міжнародної конференції. У зв'язку з цим ОПУ зв’язуватиметься зі Швейцарією для того, щоб уточнити список підписантів.

"Ми сьогодні будемо зв’язуватися з колегами із Берна, ще раз проговорювати весь перелік країн, які приєдналися. Я особисто був присутній під час оголошення результатів щодо приєднання до комюніке, і ці країни були зазначені на фінальному табло в залі, де проводилася пленарна сесія", — сказав Бевз.

Він закликав не поспішати з висновками, і наголосив, що комюніке залишається відкритим для приєднання будь-яких країн.

"Ми розраховуємо, що кількість його учасників буде тільки зростати", — додав представник ОПУ.

Раніше уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке: тепер там 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше — Ірак та Йорданія відкликали свої підписи.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.