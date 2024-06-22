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Зеленський: до комюніке Саміту миру приєдналися ще дві країни
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Зеленський: до комюніке Саміту миру приєдналися ще дві країни

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Зеленський: до комюніке Саміту миру приєдналися ще дві країни
Президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками Глобального саміту миру, Бюргеншток, Швейцарія, 16 червня 2024 року. REUTERS/Denis Balibouse

Ще дві країни — Барбадос і Республіка Маршаллові Острови — приєдналися до комюніке Саміту миру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у суботу, 22 червня.

"Це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх кількість зростала", — відзначив президент.

За його словами, глобальна підтримка Формули миру, а отже Статуту ООН продовжує зростати. На цьому шляху кожен голос однаково важливий і значущий.

"Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх країн світу. Кожен може зробити свій внесок", — наголосив Зеленський.

Він додав, що розраховує на спільну роботу з острівними державами над такими питаннями, як екологічна та продовольча безпека.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке: там було 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше — дві країни відкликали свої підписи. В Офісі президента заявили, що інформація про те, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке на Глобальному саміті миру, перевіряється.

Згодом зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту світу у Швейцарії слідом за Іраком та Йорданією зникла Руанда, проте приєдналися Замбія, а також Антигуа і Барбуда.

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