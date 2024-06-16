Усі новиниВідключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Ядерна і продовольча безпека, звільнення військовополонених: Reuters назвало основні пункти декларації Саміту миру
Саміт мируСвітПолітика

Ядерна і продовольча безпека, звільнення військовополонених: Reuters назвало основні пункти декларації Саміту миру

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Учасники Глобального саміту миру позують для спільного фото
Учасники Глобального саміту миру позують для спільного фото. Бюргешток, Швейцарія, 15 червня 2024 року. REUTERS/MICHAEL BUHOLZER

У проєкті декларації учасники Саміту миру звинувачують РФ у масштабних людських стражданнях і руйнуваннях та закликають поважати територіальну цілісність України

Документ опублікувало Reuters.

У документі учасники саміту зазначають, що зібралися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, щоб "підвищити рівень діалогу про шляхи до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України".

"Цей саміт побудований на попередніх дискусіях, які відбулися на основі української Формули миру та інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву, включно зі Статутом ООН", — йдеться у проєкті декларації.

Учасники форуму підтверджують свою відданість утриманню від загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності усіх держав, включаючи Україну, в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води, і вирішення спорів мирними засобами як принципи міжнародного права.

В комюніке також задеклароване спільне бачення щодо кількох важливих аспектів:

  1. Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом. Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі.
  2. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними.
  3. Всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

У документі також сформульована думка, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", — йдеться у декларації.

Топ дня
Саміт миру у Швейцарії
Другий день Саміту миру в Швейцарії, українських аграріїв бронюватимуть для збору урожаю. 844 день війни. Онлайн Важливо
артилерист Хартії, військовий
Українські військові у Вовчанську, обстріл Харкова, відключення світла. Тиждень війни у фото Важливо
Джо Байден і Володимир Зеленський після підписання угоди про безпеку під час саміту G7
"Це ще не мирні переговори". Передчуття, критика та реалістичні очікування від Саміту миру у Швейцарії Важливо
Російські військові
На війні в Україні РФ за добу втратила 58 артсистем та 1160 військових — Генштаб
Володимир Зеленський на Саміті миру у Швейцарії
"Якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б цієї війни". Повний виступ Зеленського на відкритті Саміту миру

Вибір редакції
військова та адвокатка Євгенія Закревська
"Багато хто у війську хоче, але не може потрапити на передову" — Закревська про службу, аеророзвідку та "справи Майдану"
комісія з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер
Гендиректорка Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти — про єдиний реєстр, аналіз ДНК та розслідування справ Ексклюзивно
підлітки про окупацію, Донецьк
"Я болісно переживала смерті друзів". Підлітки — про життя в російській окупації та після неї
командир розрахунку FPV-дронів ГУР МО
“Хлопці, літаємо! Всіх вітаємо!” Як воює розрахунок FPV-дронів ГУР МО на півночі Харківщини
Бойова медикиня Тетяна
"Коли син запитає, де я була під час війни, знатиму, що відповісти". Історія матері-доброволиці
Дізнайтесь більше
Александр Стубб
Китай може змусити Путіна припинити війну проти України — президент Фінляндії
Зеленський на Саміті миру
План завершення війни на Саміті миру, бронь для аграріїв та вибухи у Полтаві — головні новини ранку 16 червня
Майкл Карпентер на Саміті миру
Росія не демонструє бажання вступати в переговори — Майкл Карпентер
Володимир Зеленський тисне руку президенту Кенії Вільяму Руто
Зеленський обговорив із президентом Кенії створення зернових хабів у портах Африки
На початок