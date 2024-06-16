У проєкті декларації учасники Саміту миру звинувачують РФ у масштабних людських стражданнях і руйнуваннях та закликають поважати територіальну цілісність України

Документ опублікувало Reuters.

У документі учасники саміту зазначають, що зібралися у Швейцарії 15-16 червня 2024 року, щоб "підвищити рівень діалогу про шляхи до всеосяжного, справедливого та міцного миру для України".

"Цей саміт побудований на попередніх дискусіях, які відбулися на основі української Формули миру та інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву, включно зі Статутом ООН", — йдеться у проєкті декларації.

Учасники форуму підтверджують свою відданість утриманню від загрози або застосування сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності усіх держав, включаючи Україну, в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води, і вирішення спорів мирними засобами як принципи міжнародного права.

В комюніке також задеклароване спільне бачення щодо кількох важливих аспектів:

Будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути захищеним та екологічно безпечним. Українські атомні електростанції та установки, включаючи Запорізьку атомну електростанцію, повинні працювати безпечно під повним суверенним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ та під його наглядом. Будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в умовах війни, яка триває проти України, неприпустимі. Глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання харчових продуктів. У зв'язку з цим вільне, повне та безпечне торгове судноплавство, а також доступ до морських портів Чорного та Азовського морів є критично важливими. Напади на торговців кораблі в портах і на всьому маршруті, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури є неприйнятними. Всі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. ​​Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також усі інші українські цивільні особи, які були незаконно утримувані, мають бути повернуті в Україну.

У документі також сформульована думка, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили здійснити конкретні кроки в майбутньому у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", — йдеться у декларації.