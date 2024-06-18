Зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту миру зникла ще одна країна

Зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту світу у Швейцарії слідом за Іраком та Йорданією зникла Руанда. У Швейцарії пояснювали, що це "живий документ" і країни можуть як приєднуватись до нього, так і відкликати підписи.

Руанда зникла зі списку Саміту з мирного врегулювання, що підтримали підсумкову декларацію в Україні, який пройшов 15-16 червня у Швейцарії, випливає з даних на сайті швейцарського МЗС.

16 червня країна фігурувала у переліку. Спочатку декларацію підтримали 80 країн із 91, проте потім Ірак та Йорданія відкликали свої підписи. Відмовилися від підписання Індія, Саудівська Аравія, ПАР, Бразилія, ОАЕ, Вірменія, Таїланд, Мексика та ін. Водночас підтримали комюніке дружні Росії Туреччина, Угорщина та Сербія.