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Зеленський: Україна формує команди, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру
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Зеленський: Україна формує команди, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру

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Зеленський: Україна формує команди, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру
Президент України Володимир Зеленський під час звернення 19 червня 2024 року. Скрін відео ОПУ

Україна формує команди й групи, які розроблятимуть плани дій за Формулою миру.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у зверненні до представників Організації американських держав.

За його словами, потрібні реальні кроки – усе, що може наблизити справедливий і тривалий мир для українців, а отже надійну стабільність для всіх у світі.

“І це має бути зроблено справді чесно – не за лаштунками. Мир із таким агресором, як Москва, не може бути предметом торгу. Як і будь-який інший злочинець, Кремль хотітиме більшого. Але навіть Росію можна примусити до миру й визнання всіх принципів і цілей Статуту ООН”, — сказав Зеленський.

Він подякував за підтримку зусиль України і запросив до спільної роботи, щоб уже на другому Глобальному саміті миру змогли визначити шлях, за яким справедливий мир переможе жорстоку війну.

“Дякую вам за вашу реакцію попри величезну відстань, яка нас розділяє. Утім, ця відстань – суто географічна, вона не стосується цінностей. Ми всі однаково шануємо мир!" — наголосив Зеленський.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке: там було 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше — дві країни відкликали свої підписи. В Офісі президента заявили, що інформація про те, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке на Глобальному саміті миру, перевіряється.

Згодом зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту світу у Швейцарії слідом за Іраком та Йорданією зникла Руанда, проте приєдналися Замбія, Антигуа і Барбуда, а також Барбадос і Республіка Маршаллові Острови, Гаяна, Королівство Тонга.

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