Королівство Тонга приєдналося до декларації Саміту миру — Зеленський

Королівство Тонга, острівна країна в Океанії, приєдналося до комюніке за підсумками Саміту миру щодо України, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Вдячний Королівству Тонга за те, що ця держава стала дев'ятим підписантом Спільного комюніке після завершення першого саміту миру. Бачимо, що принципи, викладені в цьому історичному документі, поділяють країни з усього світу. Цінуємо відданість Тонги цим принципам", — написав він у соцмережі Х.

За словами президента, Україна докладає всіх зусиль, щоб ніхто не залишився осторонь глобальних зусиль з відновлення повної сили Статуту ООН.

"Голос кожної миролюбної нації має бути почутий. Досягнення справедливого й тривалого миру в Україні та відновлення поваги до міжнародного права відповідають інтересам усіх країн, зокрема й острівних держав Океанії", — зазначив Зеленський.

Що відомо про Саміт миру

15-16 червня у Бюргенштоку у Швейцарії відбувся перший Глобальний саміт миру за ініціативи України. Участь у ньому взяли делегації з 92 країн та 8 світових організацій.

Мета саміту — на найвищому рівні узгодити три з десяти пунктів української "формули миру" — щодо ядерної і продовольчої безпеки та звільнення українських полонених і депортованих, зокрема, й дітей. Росія на перший Саміт миру не запрошена.

Підсумкову декларацію Саміту миру підписали 78 країн і 4 організації. Комюніке не підтримали Індія, Бразилія, Саудівська, Таїланд та інші держави. Однак підписати документ можуть країни й після завершення саміту.

Удень 16 червня Офіс президента оприлюднив спільне комюніке про основи миру, в якому Росію звинувачують у масштабних людських стражданнях та закликають поважати територіальну цілісність України. Водночас у документі зазначається, що досягнення миру вимагає діалогу між усіма сторонами конфлікту.

Уряд Швейцарії опублікував список країн, які підтримують спільне комюніке: там було 78 країн, а не 80, як про це повідомлялося раніше — дві країни відкликали свої підписи. В Офісі президента заявили, що інформація про те, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке на Глобальному саміті миру, перевіряється.

Згодом зі списку підписантів комюніке за підсумками Саміту світу у Швейцарії слідом за Іраком та Йорданією зникла Руанда, проте приєдналися Замбія, Антигуа і Барбуда, а також Барбадос і Республіка Маршаллові Острови, Гаяна.