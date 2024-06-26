ЄС і Україна 27 червня підпишуть безпекову угоду

Двостороння безпекова угода між Україною і Європейським союзом буде підписана у четвер, 27 червня, під час саміту лідерів країн блоку.

Про це йдеться у розкладі саміту, повідомляє кореспондентка Суспільного.

У графіку зазначається, що перед початком саміту лідери виступлять з "заявами на порозі", після того зроблять спільне фото, і о 14:00 за європейським часом "відбудеться підписання зобов’язань щодо безпеки".

Угоду підпише президент Володимир Зеленський, який прибуде з візитом до Брюсселя.

За словами джерел Суспільного в Офісі президентпід час візиту матиме багато двосторонніх зустрічей за зачиненими дверима.

19 червня Офіс президента України повідомив, що переговорні команди України та Європейського Союзу узгодили текст безпекової угоди.

Як повідомили джерела Суспільного у дипломатичних колах, а також низка ЗМІ, документ містить два основні розділи щодо безпекових гарантій. Перший сфокусований на оборонних питаннях. У другому йдеться про ширші зобов'язання з боку ЄС.

25 червня Рада ЄС схвалила проєкт угоди про гарантії безпеки з Україною.

З ким Україна підписала безпекові угоди

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 17 країнами та готується підписати такий самий документ ще з десятьма країнами.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.