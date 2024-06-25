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Рада ЄС схвалила проєкт безпекової угоди з Україною
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Рада ЄС схвалила проєкт безпекової угоди з Україною

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Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб
Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб. AP/Virginia Mayo

Рада Європейського союзу 25 червня схвалила проєкт угоди про гарантії безпеки з Україною.

Про це заявила міністр закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб.

"Я хотіла б зазначити, що сьогодні вранці Рада ЄС схвалила проєкт спільного безпекового зобов'язання між Європейським союзом та Україною. І, звичайно ж, я маю згадати про відкриття переговорів про вступ до ЄС сьогодні вдень", — сказала вона. Лябіб також наголосила, що Бельгія готується до наступного саміту Ради ЄС, який пройде в Брюсселі 27-28 червня.

"Ця Рада дасть повне уявлення про нашу підтримку України в усіх її проявах", — зазначила бельгійська міністерка.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна та Європейський Союз укладуть двосторонню безпекову угоду, імовірно, 26 червня. Її підпише президент Володимир Зеленський.

19 червня Офіс президента України повідомив, що переговорні команди України та Європейського Союзу узгодили текст безпекової угоди.

З ким Україна підписала безпекові угоди

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 17-ма країнами та готується підписати такий самий документ ще з десятьма країнами.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.

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