Рада Європейського Союзу у вівторок, 25 червня, затвердить текст безпекового договору з Україною і вже цього тижня президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя має підписати документ.

Про це повідомляють джерела Суспільного у дипломатичних колах.

"Формальне затвердження цієї угоди буде завтра в межах Ради ЄС із загальних питань, а підписання буде організовано в середу або четвер у Брюсселі", — пише "Європейська правда".

19 червня Офіс президента України повідомив, що переговорні команди України та Європейського Союзу узгодили текст безпекової угоди.

Укрінформ та DW із посиланням на виступ високопосадовця ЄС у Брюсселі писали, що угоду мають підписати 26 червня.

Водночас RMF FM посилаючись на європейського дипломата повідомляє, що глава України Володимир Зеленський прибуде на саміт Євросоюзу до Брюсселя 27 червня. За його словами, "така інформація циркулює".

З ким Україна підписала безпекові угоди

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 17 країнами та готується підписати такий самий документ ще з десятьма країнами.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.