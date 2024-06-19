Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій — ОПУ

Текст безпекової угоди узгодили переговорні команди України та Європейського Союзу. Документ підпишуть найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента у середу, 19 червня.

Зазначається, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.

“Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом”, — йдеться у повідомленні.

Як відзначили в Офісі президента, безпекову угоду з ЄС укладуть на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 17-ма країнами та готується підписати такий самий документ ще з десятьма країнами.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.