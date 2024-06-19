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Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій — ОПУ
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Україна та ЄС завершили роботу над текстом безпекових гарантій — ОПУ

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Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди
Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом. ОПУ

Текст безпекової угоди узгодили переговорні команди України та Європейського Союзу. Документ підпишуть найближчим часом.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента у середу, 19 червня.

Зазначається, що заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква провів завершальний раунд переговорів щодо безпекової угоди з ЄС із заступником Генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарлем Фрізом.

“Переговірні команди України та ЄС завершили узгодження тексту безпекової угоди та домовилися про її підписання вже найближчим часом”, — йдеться у повідомленні.

Як відзначили в Офісі президента, безпекову угоду з ЄС укладуть на виконання Спільної декларації про підтримку України, яку Європейський Союз разом із країнами G7 схвалив у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 17-ма країнами та готується підписати такий самий документ ще з десятьма країнами.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.

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