Початок перемовин про вступ до ЄС: команда Суспільного перебуває у Люксембурзі

Команда Суспільного перебуває у Люксембурзі, де сьогодні відбудеться Міжурядова конференція щодо офіційного старту перемовин про вступ України до Євросоюзу. Напередодні Рада ЄС ухвалила загальну позицію Євросоюзу, включаючи умови для цих переговорів.

Також очікується, що сьогодні Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною та Євросоюзом. Про це нам напередодні повідомили джерела у дипломатичних колах.