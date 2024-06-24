25 червня — 853 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- ГУР безпілотниками уразило польовий склад боєприпасів в Ольховатському районі Воронезької області РФ.
- Народному депутату України Миколі Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.
- Володимир Зеленський звільнив Юрія Содоля з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ і призначив Андрія Гнатова.
- Зеленський цього тижня прибуде до Брюсселя, щоб підписати безпекову угоду з ЄС.
Початок перемовин про вступ до ЄС: команда Суспільного перебуває у Люксембурзі
Команда Суспільного перебуває у Люксембурзі, де сьогодні відбудеться Міжурядова конференція щодо офіційного старту перемовин про вступ України до Євросоюзу. Напередодні Рада ЄС ухвалила загальну позицію Євросоюзу, включаючи умови для цих переговорів.
Також очікується, що сьогодні Рада ЄС має затвердити текст безпекової угоди між Україною та Євросоюзом. Про це нам напередодні повідомили джерела у дипломатичних колах.
Голова МЗС Естонії: Ми не можемо мати сірих зон навколо Європейського Союзу
Про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив журналістам перед початком засідання у Люксембурзі.
"Сьогодні дуже важливий день... Ми починаємо офіційні переговори з Україною та Молдовою. А для Естонії це дійсно історичний день, тому що ми приєдналися до Європейського Союзу 20 років тому. І процес розширення для нас є стратегічною і природною частиною екзистенціального питання, тому що ми не можемо мати сірих зон навколо Європейського Союзу. І також дуже важливо, що ми продовжуємо процес розширення в напрямку Західних Балкан".
Своєю чергою державний секретар Іспанії у справах Європейського Союзу Фернандо Сампедро Маркос наголосив, що його країна "усім серцем і душею за" вступ України до ЄС.
"Це початок шляху, який потребуватиме зусиль і реформ. Ми показали, що Україна та Молдова доклали величезних зусиль за дуже складних обставин протягом останніх місяців, і сьогодні Рада визнає ці зусилля, і ми починаємо ці переговори, які мають тривати і надалі. Ми продовжуватимемо підтримувати ці країни. І Іспанія усім серцем і душею за, ми є великими прихильниками процесу вступу. Це процес, заснований на заслугах".
25 червня у Люксембурзі відбудеться церемонія відкриття переговорів про членство України в ЄС
Європейський союз розпочне переговори про членство з Україною у вівторок, 25 червня. Як пише Reuters, церемонія в Люксембурзі буде скоріше символічною, ніж практичною частиною переговорів, які почнуться вже після того, як ЄС вивчить українське законодавство, щоб оцінити відповідність стандартам блоку.
"Але, оголошуючи про початок переговорів з Україною і з Молдовою, ЄС сигналізує, що обидві країни знаходяться на шляху позбавлення від російського впливу і більшої інтеграції із Заходом", – пише агенція.
Ігор Жовква, радник президента Володимира Зеленського із зовнішньої політики, заявив, що це значно підніме моральний дух українців.
"Це дуже важливо, – сказав він Reuters агентству в інтерв'ю в Києві. – Шлях до повноправного членства, якого Україна заслуговує... необоротний".
Голова Єврокомісії привітала Україну з початком перемовин про вступ до ЄС
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х.
"Вітаємо Молдову і Україну з початком переговорів про вступ. Це дуже хороша новина для народів України, Молдови та всього Європейського Союзу. Майбутній шлях буде складним, але повним можливостей. Бажаю вам успішного початку переговорів", – зазначила фон дер Ляєн.
25 червня обмеження споживання електрики діятиме протягом всієї доби
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"25 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 12:00 до 23:00 обсяг обмежень буде більшим. Також збільшений обсяг обмежень застосовувався 25 червня з 02:00 до 05:00. Причина – зниження можливостей електростанцій виробляти електроенергію через наслідки восьми ворожих атак", – йдеться в повідомленні.
На ранок без енергоживлення залишаються 457 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях. З технічних причин є знеструмлення в Одеській та Сумській областях.
Росіяни вдарили КАБом по житловій забудові Харкова
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За попередніми, обійшлось без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки.
У Харкові пролунала серія вибухів
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Серія вибухів у Харкові", – написав він.
Міський голова Харкова Ігор Терехов поінформував, що в місті є влучання.
На Одещині викрили схему переправлення військовозобовʼязаних через держкордон
На Одещині заблокували схему з переправлення військовозобовʼязаних до невизнаного Придністровʼя. Організаторів затримали під час спроби вивезти 47 людей, повідомили в Одеській обласній прокуратурі, Держприкордонслужбі, регіональному управлінні Служби безпеки та Державному бюро розслідувань.
За даними слідства, поліцейський разом зі своїми знайомими налагодили схему заробітку на військовозобовʼязаних, які хотіли виїхати з України. Спільники підшуковували клієнтів та супроводжували їх до невизнаної Придністровської республіки. Переходити кордон чоловіки мали стежками, оминаючи офіційні пункти пропуску. Ціна послуг становила від 5 до 18,5 тисяч доларів з людини.
ГУР: в Ольховатському районі Воронезької області РФ уражено польовий склад боєприпасів
25 червня в Ольховатському районі Воронезької області РФ уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора Росії. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.
Про це повідомили в ГУР.
На Херсонщині сили ППО збили два російські безпілотники
Підрозділи протиповітряної оборони минулої доби збили в небі над Херсонщиною два російські безпілотники.
Про це у Facebook 25 червня інформує Повітряне командування "Південь".
У повідомленні йдеться про знищення розвідувального "Supercam" і безпілотного літального апарату, тип якого встановлюється.
Крім того, у відомстві повідомили, що зранку 25 червня армія РФ вдарила по території Херсонської області КАБами з авіації.
У Харкові чутно серію вибухів, ймовірно, за межами міста, повідомляють наші кореспонденти.
Війська РФ атакували три прикордонні громади Чернігівщини
Війська РФ 24 червня атакували три прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську, Новгород-Сіверську, Городнянську. Під вогнем опинилися чотири села. Загалом прикордонники зафіксували 25 вибухів.
Про це Суспільному повідомила старша офіцерка пресслужби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак.
Семенівська громада. П'ять вибухів (приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, FPV-дрони, вибуховий пристрій, скинутий з БпЛА) зафіксували у Карповичах та Леонівці.
Новгород-Сіверська громада. 18 вибухів (приходи, ймовірно, зі ствольної артилерії) були у Грем'ячі.
Городнянська громада. Два вибухи (приліт двох БпЛА типу Shahed) зафіксували у селі Бутівка.
Як повідомив староста села Анатолій Пошенко, пошкоджено сім будинків, два магазини та старостат. Один приліт був у центрі Бутівки, інший — за її межами.
Чотири громади Сумщини обстріляла армія РФ: де влучили
Вночі та зранку 25 червня військові РФ здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 40 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади.
Про це інформують в ОВА.
Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріл з гранатомета (11 вибухів).
Білопільську громаду війська РФ обстріляли з мінометів (8 вибухів) та артилерії (6 вибухів).
Великописарівська громада — обстріл з мінометів (5 вибухів) та артилерії (4 вибухи).
Миколаївську громаду обстріляли з танку (6 вибухів).
Армія РФ вбила сімох людей на Донеччині за добу, 49 — поранені
За минулу добу російська армія вбила сімох жителів Донецької області, 49 людей поранені через удари окупантів РФ.
Про це вранці 25 червня у Telegram повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.
П'ять людей загинули та 38 поранені через удар по місту Покровськ двома "Іскандерами". Серед поранених — четверо дітей віком від 9 до 13 років.
Через обстріл Курахового загинула одна людина, троє жителів міста поранені.
Ще одну людину російські війська вбили в Торецьку, одну людину поранили.
Троє поранених — через російський удар по Дружківці, двоє — у Залізному, по одній людині постраждали внаслідок обстрілів Великої Новосілки та села Миколаївка.
Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ вбила 2022 жителів Донецької області, поранила 5130, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, повідомили в ОВА.
Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури та очисні споруди: як минула доба на Херсонщині
Армія РФ минулої доби обстріляла 26 населених пунктів Херсонської області. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури. Загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
Про це у Telegram вранці 25 червня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Російські війська з різних видів озброєння били по Антонівці, Новокаїрам, Томиній Балці, Широкій Балці, Станіславу, Михайлівці, Червоному Маяку, Гаврилівці, Новобериславу, Новоолександрівці, Понятівці, Токарівці, Ольгівці, Микільському, Кізомису, Комишанам, Львовому, Тягинці, Дудчанам, Одрадокам’янці, Зарічному, Велетенському, Зимівнику, Придніпровському, Високому та Херсону, перелічив керівник ОВА.
Через російську агресію загинула одна людина, ще троє — поранені. Пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, очисні споруди, адмінбудівля, автомобілі та 20 приватних будинків, йдеться у дописі.
Нардепу Тищенку повідомили про підозру — ДБР
За матеріалами ДБР Генеральний прокурор України повідомив про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.
Про це зранку 25 червня повідомили в ДБР.
"20 червня у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата України протиправно позбавила волі потерпілого – колишнього військовослужбовця ЗСУ. Його утримували протягом певного часу та завдали тілесні ушкодження. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Тищенку повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі потерпілого (ч. 2 ст. 146 КК України).
Станом на 25 червня в Чорному морі перебуває один корабель РФ — ВМС ЗСУ
Станом на ранок 25 червня, Росія вивела у Чорне море на бойове чергування один корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ в Telegram.
Водночас в Азовському морі 7 російських кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет. У Середземному РФ кораблі відсутні.
Крім того, минулої доби, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря моря сім суден, з них чотири рухались у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прохід Керченською протокою здійснили два кораблі.
Армія РФ вдарила по Нікопольському району Дніпропетровщини дронами-камікадзе
Вранці 25 червня армія РФ вдарила по Нікополю та Марганецькій громаді Дніпропетровщини дронами-камікадзе.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник облвійськадміністрації Сергій Лисак.
За його даними, пошкоджена інфраструктура, понівечений легковик. Загиблих і поранених немає.
Він також уточнив, що через атаку, яка сталася ввечері 24 червня, на Нікопольщині поранена 71-річна жінка. Вона шпиталізована в стані середньої тяжкості. Таким чином, за добу в районі – четверо поранених.
Побиті також ще два приватні будинки. Зачепило авто.
Упродовж доби армія РФ завдала 457 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області
Протягом минулої доби, 24 червня, російські військові атакували вісім населених пунктів Запорізької області. Загиблих та поранених немає.
Про це сьогодні, 25 червня, повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Загалом армія РФ завдала 457 ударів по містах та селах Запорізької області:
- 20 разів застосувала РСЗВ по Роботиному, Малій Токмачці, Новоандріївці;
- 182 безпілотниками різної модифікації атакувала Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку;
- 255 разів з артилерії завдала ударів по території Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Степногірська.
"Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житла", — йдеться у повідомленні.
На війні в Україні РФ втратила 1180 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 25 червня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 536 840 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 1180 військових.
У США пояснили, чому не визнають Росію державою-спонсором тероризму
Білий дім вважає, що посилення тиску санкцій та експортних обмежень проти Росії працює ефективніше, ніж визнавання її державою-спонсором тероризму. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
"Ми надалі вважаємо, що існують ефективніші способи притягти Росію до відповідальності за її дії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму", — зауважив представник Держдепартаменту США.
Він пояснив, що такий статус потягне за собою низку негативних наслідків, зокрема, гуманітарного характеру. Тому у США вважають краще запроваджувати санкції проти російських чиновників та компаній, експортного контролю, який послаблює російську військову машину.
США оголосить про пакет військової допомоги Україні на 150 мільйонів доларів — AP
США готуються оголосити пакет військової допомоги Україні на суму близько 150 мільйонів доларів, повідомило 24 червня Associated Press з посиланням на двох неназваних американських чиновників.
Новий пакет, який планується оприлюднити у вівторок, включатиме нові ракети HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), протитанкову зброю, стрілецьку зброю та гранати, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, повідомляє AP з посиланням на свої джерела.
Україна повернула лише 800 із близько 20 тисяч викрадених Росією дітей
Україна повернула близько 800 дітей, яких викрала Росія. Загальна ж кількість налічує із майже 20 тисяч дітей. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук в інтерв’ю 24 каналу.
"Ми не знаємо точної кількості дітей, яких вивезли. Нам вдалося встановити, що це близько 20 тисяч дітей, з них 800 вже повернуто", — сказала Верещук.
За її словами, є випадки, коли діти та їхні опікуни повертаються (з Росії) до третіх країн. і це спостерігають постійно.
За словами чиновниці, українська влада шукає дані про українських дітей через Європол, європейські та світові інституції. Якщо діти знаходяться за кордоном, за межами Росії, їх знімають зі списку розшукуваних, додала вона.
Бєлгородська область зазнала масованої атаки дронів — губернатор
У результаті масованої атаки українських безпілотників на Бєлгород та Бєлгородський район Росії постраждала жінка. Про це повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков.
"Жінку із закритою черепно-мозковою травмою та переломом правої руки бригада швидкої доставляє до міської лікарні №2 Білгорода. Попередньо, в Бєлгороді вибиті вікна в чотирьох квартирах чотирьох багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю і фасад",— написав він у телеграмі.
Пізніше губернатор повідомив, що системи ППО збили кілька повітряних цілей над Бєлгородом. Також при нальоті постраждав чоловік, від госпіталізації він відмовився.
За словами Гладкова, в Щебекіно в результаті обстрілу згоріла одна з адміністративних будівель.
Зеленський продовжив санкції проти Фірташа, Фукса і низки російських олігархів
Президент України Володимир Зеленський указом продовжив санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса, а також низки російських олігархів на десять років. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Офісу президента.
У червні 2021 року Рада національної безпеки і оборони (РНБО) запровадила санкції проти українського бізнесмена Дмитра Фірташа та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.
В РНБО пояснили, що санкції запровадили через постачання сировини до Росії.
"Те що стосується Фірташа – це його участь у титановому бізнесі. Це постачання сировини, яка потім йде – і це простежено нашими розвідниками – на підприємства РФ. І ми не можемо допустити, щоб це продовжувалась", — зазначив тодішній секретар РНБО Данілов.
Крім цього, санкції наклали й на ті підприємства, які безпосередньо афілійовані у військово-промисловий комплекс Росії, який використовує титан саме у військовій сфері. У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.
Кулеба розказав про три кроки до повного членства в ЄС
Після завершення переговорів про вступ до Євросоюзу Україна буде в трьох кроках до повноправного членства в ЄС. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону "Єдині новини". За його словами, цими трьома кроками будуть:
- Висновок Єврокомісії про успішне завершення переговорів та досягнення Україною відповідності критеріям вступу;
- Рішення про підписання Угоди про вступ України до ЄС;
- Ратифікація Угоди парламентами держав-членів ЄС і набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі.
Глава МЗС наголосив, що вступ України до Євросоюзу буде подією глобального значення для Європи. Він розповів, що 25 червня буде інавгураційна частина, після якої стартують шість кластерів переговорів.
"Вони будуть відкриватися та закриватися, це вже будуть фахівці у відповідних галузях працювати та приводити законодавство України у відповідність до стандартів ЄС", — сказав Дмитро Кулеба.