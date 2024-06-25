Рада Європейського Союзу у вівторок, 25 червня, ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту до 4 березня 2026 року для понад 4 мільйонів українських біженців, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"День за днем ​​Росія тероризує український народ своєю бомбардувальною війною. Це небезпечні обставини. Ті, хто втік від російської агресії, можуть і надалі розраховувати на нашу солідарність", — заявила державна секретарка Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур.

Зазначається, що тимчасовий механізм захисту був запущений 4 березня 2022 року і мав діяти до 4 березня 2025 року.

Прийняте сьогодні рішення про продовження не змінює рішення від березня 2022 року в частині категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, зазначили в Раді ЄС.

Що таке тимчасовий захист

Тимчасовий захист забезпечує негайний і колективний захист великій групі переміщених осіб, які прибувають до ЄС і не мають змоги повернутися до своєї країни походження.

Система зменшує тиск на національні системи надання притулку, оскільки заяви не потрібно розглядати окремо. Люди, які користуються тимчасовим захистом, користуються однаковими правами в усьому ЄС. Ці права включають:

місце проживання

доступ до ринку праці та житла

медична допомога

соціальна допомога

доступ до освіти для дітей

Закон ЄС про тимчасовий захист встановлює мінімальні стандарти захисту. Фактичний рівень допомоги може відрізнятися від однієї країни-члена до іншої.

Відповідно до своїх національних процедур, державам-членам, можливо, доведеться прийняти додаткові імплементаційні акти для офіційного оформлення продовження.