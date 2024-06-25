26 червня — 854 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Україна повернула з російського полону 90 людей.
- Україна та ЄС офіційно розпочали переговори про вступ. Підготовка до вступу має завершитись до 2030 року, заявила віце-прем'єрка Стефанішина.
- Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Герасимова та Шойгу.
Вибухи у Миколаєві
У Миколаєві було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.