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Обмін полоненими, Україна та Євросоюз офіційно відкрили переговори про членство. 854 день війни. Онлайн
Вторгнення Росії в УкраїнуПодіїТоп дня

Обмін полоненими, Україна та Євросоюз офіційно відкрили переговори про членство. 854 день війни. Онлайн

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Українські військові, яких звільнили з полону 25 червня 2024 року
Українські військові, яких звільнили з полону 25 червня 2024 року. Володимир Зеленський/Telegram

26 червня — 854 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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