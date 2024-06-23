З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень — Генштаб

Упродовж 23 червня на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, армія Росії завдала два ракетні удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосувала 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснила 3227 обстрілів позицій українських військ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що російські війська концентрували свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках.