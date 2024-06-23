24 червня — 850 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- 24 червня графіки відключень електроенергії діятимуть протягом всієї доби.
- Російська армія вдень 23 червня завдала серію ударів по Харкову: є влучання по школі, приватному сектору та промзоні. Щонайменше 10 людей дістали поранень, одна людина загинула. Серед постраждалих є двоє підлітків 15 та 16 років.
- Володимир Зеленський поінформував, що за минулий тиждень до комюніке Глобального саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15-16 червня, приєдналися ще шість учасників.
З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень — Генштаб
Упродовж 23 червня на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, армія Росії завдала два ракетні удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосувала 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснила 3227 обстрілів позицій українських військ.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Зазначається, що російські війська концентрували свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках.