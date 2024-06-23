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Росія атакувала Харків авіабомбами, до комюніке Саміту миру долучилися ще шість країн. 852 день війни. Онлайн
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Росія атакувала Харків авіабомбами, до комюніке Саміту миру долучилися ще шість країн. 852 день війни. Онлайн

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Харків війна
Місцева жителька на місці російського авіаудару в Харкові, Україна, 23 червня 2024 року. REUTERS/Vitalii Hnidyi

24 червня — 850 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень — Генштаб

Упродовж 23 червня на фронті відбулося 116 бойових зіткнень, армія Росії завдала два ракетні удари чотирма ракетами, 47 авіаударів (застосувала 70 КАБів) та 444 удари дронами-камікадзе, здійснила 3227 обстрілів позицій українських військ.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що російські війська концентрували свої зусилля на Покровському та Курахівському напрямках.

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