25 червня в Ольховатському районі Воронезької області розвідники уразили польовий склад боєприпасів армії РФ. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.
Про це зранку 25 червня повідомили у ГУР.
"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", — йдеться у повідомленні.
Раніше губернатор регіону Олександр Гусєв заявив про знищення вночі у Воронезькій області двох українських безпілотників літакового типу.
"Частини безпілотника потрапили на територію одного з проммайданчиків. При падінні деякі фрагменти розірвалися, спричинивши спалах. Його вже ліквідовано. За попередньою інформацією, ніхто з громадян не постраждав", — заявив Гусєв.
Вночі у Воронезькій області оголошували повітряну небезпеку.
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