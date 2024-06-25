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У Воронезькій області розвідники уразили польовий склад боєприпасів росіян — ГУР
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У Воронезькій області розвідники уразили польовий склад боєприпасів росіян — ГУР

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У Воронезькій області розвідники уразили польовий склад боєприпасів росіян — ГУР
У Воронезькій області РФ розвідники ГУР уразили польовий склад боєприпасів росіян. Скрін відео ГУР

25 червня в Ольховатському районі Воронезької області розвідники уразили польовий склад боєприпасів армії РФ. Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.

Про це зранку 25 червня повідомили у ГУР.

"Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З  огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", — йдеться у повідомленні.

Раніше губернатор регіону Олександр Гусєв заявив про знищення вночі у Воронезькій області двох українських безпілотників літакового типу.

"Частини безпілотника потрапили на територію одного з проммайданчиків. При падінні деякі фрагменти розірвалися, спричинивши спалах. Його вже ліквідовано. За попередньою інформацією, ніхто з громадян не постраждав", — заявив Гусєв.

Вночі у Воронезькій області оголошували повітряну небезпеку.

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