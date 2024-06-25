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Міністри оборони США та Росії вперше за рік провели телефонну розмову
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Міністри оборони США та Росії вперше за рік провели телефонну розмову

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Пет Райдер
Речник Пентагону Пет Райдер під час брифінгу. Міноборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше поговорив телефоном з новим російським колегою Андрієм Білоусовим. Вони обговорили ситуацію на фронті.

Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, під час розмови Остін зазначив, що військовим відомствам Росії та США важливо зберегти комунікацію.

"Остін також розмовляв сьогодні телефоном з міністром оборони Росії Андрієм Білоусовим. Під час розмови міністр (американський — ред.) наголосив на важливості збереження ліній зв'язку в умовах конфлікту", — сказав Райдер.

Остання розмова між представниками Міноборони США та Росії відбулася у березні 2023 року — тоді Ллойд Остін розмовляв із Сергієм Шойгу. Тоді розмова відбулася щодо інциденту з перехопленням російським літаком американського безпілотника Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

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