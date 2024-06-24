Робота над 15-м пакетом санкцій "почнеться негайно" — МЗС Фінляндії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що робота над наступним пакетом санкцій проти Росії через її війну в Україні "почнеться негайно".

Про це міністерка сказала в межах зустрічі Ради закордонних справ ЄС у Люксембурзі 24 червня.

"Зараз я вдячний за 14-й пакет санкцій, і так, перемовини забрали багато часу, але пакет санкцій водночас є дуже широким, і, звичайно, всі країни мають свої точки зору, які потрібно взяти до уваги, але я дуже рада, що цей пакет зараз є, і, звичайно, робота над наступним пакетом санкцій почнеться негайно", — розповіла Валтонен.

У 15-му пакеті санкцій проти Росії, за словами посадовиці, ЄС зможе оновити списки суб'єктів, що потраплять під обмеження.

Вона позитивно оцінила кроки, які планує Євросоюз, щоб Росії було складніше використовувати тіньовий флот у регіоні Балтійського моря.

24 червня Рада Європейського Союзу повідомила, що погодила 14-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти РФ, спрямованих на енергетику, фінанси та торгівлю, які також ускладнять обхід вже запроваджених обмежень ЄС.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії

У лютому 2023 року країни ЄС ухвалили 10 пакет санкцій проти Росії. Обмеження запровадили проти 121 російської фізичної та юридичної особи, зокрема трьох банків, Міноборони та Служби зовнішньої розвідки РФ.

21 червня 2023 року Єврокомісія погодила 11 пакет санкцій проти Росії, який включає заходи, спрямовані на протидію обходу обмежень.

18 грудня 2023 року Рада Європейського союзу схвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів у зв'язку з продовженням війни Росії проти України.

23 лютого Євросоюз ухвалив 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій проти Росії.