Коли ЄС та Україна підпишуть безпекову угоду — уточнили в Брюсселі

Україна та Європейський Союз укладуть двосторонню безпекову угоду, імовірно, 26 червня. Її підпише президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив кореспондент "Укрінформу" та видання DW із посиланням на виступ високопосадовця ЄС у Брюсселі 21 червня.

"Ми очікуємо, що міністри обговорять безпекові зобов’язання, роботу над якими ми вже майже завершили. Ми сподіваємося, що вони будуть підписані між ЄС і Україною до кінця місяця", — сказав посадовець.

Він додав, що з понеділка, 24 червня європейські урядовці онлайн обговорюватимуть ситуацію в Україні та потреби Києва з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Також в ЄС очікують, що 14-й пакет санкцій проти Росії ухвалять 24 червня. Напередодні його погодили посли країн ЄС.

19 червня Офіс президента України повідомив, що переговорні команди України та Європейського Союзу узгодили текст безпекової угоди.

З ким Україна підписала безпекові угоди

Наразі Україна підписала безпекові угоди з 17-ма країнами та готується підписати такий самий документ ще з десятьма країнами.

Першу таку угоду Україна 12 січня 2024 року підписала зі Сполученим Королівством. 16 лютого президент Зеленський підписав наступні дві угоди про гарантії безпеки для України з Німеччиною та Францією. 23 лютого Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами. 24 лютого 2024 року Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. 1 березня Україна та Нідерланди підписали в Харкові двосторонню безпекову угоду. 3 квітня була підписана угода із Фінляндією. 11 квітня безпекову угоду підписали Україна і Латвія. 27 травня подібний документ підписано з Іспанією, а 28 травня — з Бельгією. Португалія стала 12-ю державою, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. 31 травня Україна уклала безпекові угоди з трьома країнами — Швецією, Норвегією та Ісландією.

13 червня на полях саміт G7 президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден підписали двосторонню безпекову угоду. Того ж дня Україна підписала безпекову угоду з Японією.