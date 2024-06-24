Україна отримає виплату від заморожених активів РФ двома траншами — Боррель

Європейський Союз направить на допомогу Україні прибутки від заморожених російських активів двома траншами.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

"Ми маємо доходи від заморожених активів, і ми повинні шукати спосіб їх використання, уникаючи будь-якого блокування. У нас є процес, щоб це працювало швидко. Перший транш надійде наступного тижня, у липні. Другий відбудеться через кілька місяців. Ці гроші неможливо зупинити. Їх потрібно використовувати, і ми маємо законну процедуру, щоб уникнути будь-якого блокування", — сказав він.

Голова дипломатії ЄС наголосив, що Україна потребує більше допомоги – і вже зараз.

"І я сподіваюся, що міністри підтримають пропозицію, яку ми внесли, щоб збільшити цю підтримку коштом російських доходів", — зазначив Боррель.

21 травня в ЄК повідомили, що Україна отримає першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу вже у липні цього року. У Комісії зазначили, що кошти будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік. За даними ЄК, йдеться про 2,5 — 3 мільярди євро.